Скелетоніст Владислав Гераскевич у екслюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про своє відсторонення від Оліміпади-2026.

Офіційною підставою для дискваліфікації українця стала нібито його відмова дотримуватися правил щодо самовираження для атлетів.

«Я, насправді, досі не бачу ніяких порушень у наших діях, тому що прецеденти, коли люди вшановували колег під час Олімпіади, були. Зараз, якщо зайти на сторінку МОК, точно можна знайти публікації, де вони згадують про німецького штангіста Матіаса Штайнера і показують його фотографію з померлою дружиною. Чи під час Олімпіади-2026, коли американський фігурист показував фотографії зі своїми батьками, тобто це було таке саме вшанування. І йому це було дозволено, МОК це підтримував.

Німецький штангіст Матіас Штайнер на Олімпіаді-2008 святкував здобуття золотої медалі на церемонії нагородження з фото померлої дружини скріншот з офіційного сайту Олімпійських ігор

Я вважаю, якщо б я був, наприклад, не українцем, а німцем або ізраїльтянином, або, я не знаю, будь-якої іншої національності… То я б не був відсторонений, мені б взагалі навіть попередження ніякого не було. Власне, що ми і бачили на Олімпіаді. Я був відсторонений від Олімпіади лише через те, що я українець.

Тому я не вважаю, що зробив щось неправильне. Це було дискримінаційне рішення. Воно було неправильним і МОК сильно помилився, коли це зробив», – розповів Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет надав неправдиву інформацію у відповідь на офіційний запит журналіста Дункана Маккея щодо генераторів для українських спортивних об'єктів.

«Мені писав відомий в олімпійському русі журналіст Дункан Маккей. Це ще була історія під час Олімпійських ігор, я пропонував МОК допомогти Україні з генераторами для наших спортивних об’єктів. Я кілька разів потім нагадував, що ці генератори так МОК і не надав, і зі мною щодо них ніхто на зв’язок не виходив.

І мені Дункан написав, що він надіслав офіційний запит у МОК щодо цих генераторів. Він отримав відповідь, що МОК нібито зі мною контактував, і я нібито відмовився від них. Хоча, звичайно, зі мною ніхто не контактував, ніякі генератори не пропонував.

Тобто МОК просто збрехав у відповідь на офіційний запит журналіста. Це, напевно, єдине, що я чув про якусь комунікацію МОК зі мною після Олімпіади», – розповів Гераскевич.