«Акхісар» Селезньова поступився у чемпіонаті Туреччини, «Кайсеріспор» без Кравця переміг

Також за «Кайсеріспор» увесь матч відіграв українець Кучер

«Акхісар» з форвардом Євгеном Селезньовим в складі поступився на виїзді «Касимпашу» в матчі чемпіонату Туреччини. У другому таймі дубль за господарів зробив знаменитий французький форвард Давід Трезеге, забивши на 51-й і 90+5-й хвилинах. Євген Селезньов відіграв за «Акхісар» увесь матч і нічим в протоколі не



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Євген Селезньов. Фото: ФК Акхісар Беледієспор





Також за «Кайсеріспор» увесь матч відіграв українець Кучер

«Акхісар» з форвардом Євгеном Селезньовим в складі поступився на виїзді «Касимпашу» в матчі чемпіонату Туреччини.

У другому таймі дубль за господарів зробив знаменитий французький форвард Давід Трезеге, забивши на 51-й і 90+5-й хвилинах.

Євген Селезньов відіграв за «Акхісар» увесь матч і нічим в протоколі не відзначився. На його рахунку і далі 2 голи.

А ось «Кайсеріспор» без українця Кравця на виїзді здобув мінімальну перемогу над «Османліспором».

Весь матч за гостей відіграв Олександр Кучер. Артем Кравець «Кайсеріспору» не допоміг, просидівши весь поєдинок на лаві запасних. Команда українців закріпилась на 5-у місці після цього туру.

Чемпіонат Туреччини

20-ий тур

«Касимпаша» – «Акхісар Беледієспор» – 2:0

Голи: Трезеге(51, 90+5)

«Османліспор» – «Кайсеріспор» – 0:1

Гол: Туруц(12 пен.)