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    Алієв: «У дитинстві вболівав за «Спартак», моїм улюбленим футболістом був Цимбалар»

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    Олександр Алієв вміє дивувати - Алієв: «У дитинстві вболівав за «Спартак», моїм улюбленим футболістом був Цимбалар»
    Олександр Алієв вміє дивувати
    Іван Вербицький

    Зізнання, яке здивує прихильників «Динамо»

    Одіозний екс-футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Алієв сьогодні святкує свій 34-й день народженняОдіозний екс-футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Алієв сьогодні святкує свій 34-й день народження.

    «Які подарунки в дитинстві дарували батьки? Звичайно, це були футбольні подарунки – м'ячі, футболки, значки, - розповідає Олександр виданню Команда №1. - У Хабаровську футбольні подарунки дістати було складніше, а ось, коли ми переїхали до Курська, там уже була можливість вибору. Тому мені теж перепадали подарунки, яким я був щасливий в дитинстві.

    У дитинстві я вболівав за «Спартак», тому що моїм улюбленим футболістом був Ілля Цимбалар, він грав на тій же позиції, на якій і я. Тому він був моїм кумиром. Футболки з його ім'ям у мене не було, але, коли приїхав в академію «Спартака», у мене з'явився його значок, з яким я не розлучався. З європейських футболістів я тоді захоплювався і хотілося бути схожим на Зінедіна Зідана.

    Чи дзвонив на збори Суркіс з привітаннями? Так, було діло. Також дзвонив і Юрій Павлович Сьомін. Одного разу я й зовсім став гравцем «Локомотива» на свій день народження. Так вийшло, що якраз приїхав у Москву і підписав контракт, отримавши від Юрія Павловича такий от подарунок на день народження.

    Хто перший вітає? Тут і гадати нічого... Звичайно, це мій друг Артем Мілевський. Ми з ним один одного вітаємо з днем народження не чекаючи ранку, пишемо смс вночі, відразу після 12 ночі».

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