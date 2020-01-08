Американська тенісистка Таунсенд розповіла, що матір крала її призові гроші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Це шокувало мене. Я відчувала себе зрадженою. Нікому не можна вірити, поки вони не покажуть, ким є насправді»

Переможниця чотирьох юніорських Мейджорів в одиночному і парному розрядах американка Тейлор Таунсенд розповіла про проблеми, з якими стикалася в ході своєї кар'єри.

«Мене вигнали з тенісної програми в два роки, керівники секції сказали моїм батькам, що я товста і лінива. Як люди можуть визначити це по дитині в такому віці, поняття не маю. З самого початку люди дивилися на мене і автоматично оцінювали мої здібності. Так було перед тим, коли я вийшла на корт і почала грати.

Тенісний корт став моїм щасливим місцем, де я відчувала себе вільною, де чужа думка не мала значення. Незабаром, коли мені було 14 років, я переїхала до Флориди в надії розвивати тенісну кар'єру. Я не знала, як це виглядало тоді. Пам'ятаю, як програла матч в одиночному розряді на змаганнях ITF серед юніорів і, потягнувши Ноа Рубіна в сторону, сказала йому: «Я не можу виграти матч в одиночному розряді, але виграю все в парному. Може бути, мій шлях не тут». Він відповів: «Ні, Тейлор, це трапиться, просто дай собі час». Наступного тижня я виграла свій перший титул серед юніорів в ITF, а потім і юніорський Australian Open.

З цього моменту моє життя змінилося, і успіх, до якого я прагнула, який здавався таким далеким, тепер був прямо переді мною.

Я стала професійним гравцем в 15 років, і незабаром після цього зіткнулася з проблемою, яку і уявити собі не могла. Я дізналася, що моя мама крала у мене гроші і використовувала мої призові гроші на свої потреби. Це шокувало мене. Я відчувала себе зрадженою. Нікому не можна вірити, поки вони не покажуть, ким є насправді. Ще ця ситуація навчила мене ніколи не втрачати пильність», - наводить слова Таунсенд Behind The Racquet.

За кар'єру 23-річна Таунсенд стала переможницею 24 турнірів ITF.