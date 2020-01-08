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    Леся Цуренко вперше за багато років вилетіла з топ-100 рейтингу WTA

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    Наразі Цуренко має статус третьої ракетки України - Леся Цуренко вперше за багато років вилетіла з топ-100 рейтингу WTA
    Наразі Цуренко має статус третьої ракетки України

    Такого з українкою не траплялося з 2014-го

    73-тя ракетка світу Леся Цуренко вперше за 6 років вилетіла з топ-100 рейтингу WTA. Причиною падіння на 46 позицій стала втрата 305 очок за минулорічний фінал турніру Premier в Брісбені, які сьогодні з Цуренко списали при оновленні рейтингу. В останнє Леся не входила в топ-100 рейтингу WTA у вересні 2014 року, коли посідала 124-е місце.

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    Цього разу Леся у Брісбені вирішила не виступати. Натомість брала участь в турнірі в Шеньчжені, але поступилася вже в стартовому раунді бельгійці Еліс Мертенс 3-6, 3-6. Суперниці провели на корті півтори години. За весь матч українці вдалося виконати один брейк, а на своїй подачі Цуренко програла по 2 гейми в кожній партії, повідомляє «Большой теннис Украины».

    Для Лесі Цуренко це був перший поєдинок зі змагань у Вашингтоні в минулому сезоні, після якого через травму Леся вже на корти не поверталася. 

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    теніс Леся Цуренко Еліс Мертенс
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