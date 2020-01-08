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    Українська тенісистка вперше з 2017 року вийшла у чвертьфінал турніру WTA

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    Катерина Бондаренко повертається у велику гру - Українська тенісистка вперше з 2017 року вийшла у чвертьфінал турніру WTA
    Катерина Бондаренко повертається у велику гру
    Великий теніс України

    Катерина Бондаренко обіграла сіяну восьмою китаянку

    Досвідчена українська тенісистка Катерина Бондаренко, яка нещодавно повернулася в теніс після народження дитини, вперше з 2017 року вийшла у чвертьфінал турніру WTA.

    В 1/8 фіналу турніру в Шеньчжені (Китай) українка перемогла сіяну восьмою китаянку Чжан Шуай – 7:6(8), 6:3.

    Матч тривав близько півтори години. Бондаренко відіграла всі вісім брейк-пойнтів суперниці (чотири сет-боли у першому сеті), а сама реалізувала свій єдиний шанс на брейк у другому сеті.

    Для Катерини Бондаренко це буде перший чвертьфінал на турнірах WTA з 2017 року, коли вона виграла титул на кортах в Ташкенті (в 2018 році стала фіналісткою на змаганнях серії WTA 125k в Індіан-Веллсі).

    Для Бондаренко перемога над 38-ю ракеткою світу Чжан Шуай стала найбільш високорейтинговою з січня 2018 року (два роки тому на Відкритому чемпіонаті Австралії Катерина обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову, яка була в класифікації WTA 18-ю.

    В 1/4 фіналу наша тенісистка зіграє з чешкою Крістіною Плішковою (WTA №66), яка перемогла торішню переможницею турніру Аріною Соболенко з Білорусі.

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    теніс Катерина Бондаренко Чжан Шуай Крістіна Плішкова
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