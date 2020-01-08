Українська тенісистка вперше з 2017 року вийшла у чвертьфінал турніру WTA



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Бондаренко повертається у велику гру Великий теніс України

Катерина Бондаренко обіграла сіяну восьмою китаянку

Досвідчена українська тенісистка Катерина Бондаренко, яка нещодавно повернулася в теніс після народження дитини, вперше з 2017 року вийшла у чвертьфінал турніру WTA.

В 1/8 фіналу турніру в Шеньчжені (Китай) українка перемогла сіяну восьмою китаянку Чжан Шуай – 7:6(8), 6:3.

Матч тривав близько півтори години. Бондаренко відіграла всі вісім брейк-пойнтів суперниці (чотири сет-боли у першому сеті), а сама реалізувала свій єдиний шанс на брейк у другому сеті.

Для Катерини Бондаренко це буде перший чвертьфінал на турнірах WTA з 2017 року, коли вона виграла титул на кортах в Ташкенті (в 2018 році стала фіналісткою на змаганнях серії WTA 125k в Індіан-Веллсі).

Для Бондаренко перемога над 38-ю ракеткою світу Чжан Шуай стала найбільш високорейтинговою з січня 2018 року (два роки тому на Відкритому чемпіонаті Австралії Катерина обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову, яка була в класифікації WTA 18-ю.

В 1/4 фіналу наша тенісистка зіграє з чешкою Крістіною Плішковою (WTA №66), яка перемогла торішню переможницею турніру Аріною Соболенко з Білорусі.