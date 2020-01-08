Кривавий спорт – відомий тенісист так трощив ракетку, що поранив свого батька (відео)



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Випустивши пару в таки спосіб, спортсмен все одно згодом програв

Грек Стефанос Ціціпас не міг опанувати свої емоції

Доаматичний інцидент трапився під час змагань ATP Cup - шоста ракетка світу Стефанос Ціціпас не впрорався з емоціями, після після програшу першого сету в матчі проти Ніка Кірьоса, і став трощити ракетку.

Один зі шматків ракетки влучив в батька тенісиста, який також є його тренером. У Апостолоса Ціціпас почалася кровотеча, і він був вимушений покинути корт, щоб отримати медичну домомогу, повідомляє FOX Sports Australia. Побачивши те, що трапилося, на корт вийшла мати Стефаноса Юлія Сальникова і накричала на нього.

У другій партії Ціціпас знову не впорався з нервами і був оштрафований на одне очко за неспортивну поведінку. В результаті Стефанос програв Кірьосу з рахунком 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:7 (5:7).

Збірна Австралії вийшла в чвертьфінал ATP Cup, команда Греції достроково втратила шанси на вихід з групи.