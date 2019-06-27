Американський боксер Лопес впевнений, що зможе перемогти Ломаченка



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«Знаю, що Ломаченко розлючений. Злість заважає розкритися бійцеві повноцінно»

Американський боксер Теофімо Лопес заявив, що прагне вразити українця Василя Ломаченка. За словами Лопеса, йому вже вдалося вивести Ломаченка з себе.

«Я точно побуваю на поєдинку Коммі - Бельтран. Сподіваюся, мені дозволять вийти на ринг, щоб провести дуель поглядів з переможцем.

Звичайно, я буду присутній на бою Ломаченко - Кемпбелл. Знаю, що Ломаченко розлючений. Злість заважає розкритися бійцеві повноцінно.

Але я не поважаю його, всі інші поважають, а я - ні. Я не боюся Ломаченка, хоч всі і кажуть, що він кращий.

Я вірю, що ми з ним зустрінемося на рингу. І я вже вивів його з себе, перший раунд залишився за мною. Упевнений, що зможу перемогти його», - сказав американський боксер в інтерв'ю журналістці Хелен Йі.

Джерело: Чемпионат.com