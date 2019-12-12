Американський мільярдер Тодд Боелі хоче викупити в Абрамовича «Челсі»



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Тодд Боелі Твіттер

Раніше російський олігарх уже відхиляв пропозицію американця

Американський мільярдер, власник бейсбольної команди «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боелі бажає викупити футбольний клуб «Челсі».

Раніше власник лондонського клубу Роман Абрамович уже відхиляв пропозицію американця, який готовий був заплатити неймовірні 3 мільярди доларів, інформує The Telegraph.

Втім Боелі бажає будь-що придбати англійський футбольний клуб. Відтак американець розглядає можливість збільшення пропозиції російському олігарху за «Челсі».

Джерела британського видання в лондонському клубі стверджують, що «Челсі» не продається, а Абрамович не має наміру продавати клуб за будь-яку суму.

Роман Абрамович придбав «Челсі» 2003 року за 140 мільйонів фунтів.