Американський мільярдер Тодд Боелі хоче викупити в Абрамовича «Челсі»
Тодд Боелі
Твіттер
Раніше російський олігарх уже відхиляв пропозицію американця
Американський мільярдер, власник бейсбольної команди «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боелі бажає викупити футбольний клуб «Челсі».
Раніше власник лондонського клубу Роман Абрамович уже відхиляв пропозицію американця, який готовий був заплатити неймовірні 3 мільярди доларів, інформує The Telegraph.
Втім Боелі бажає будь-що придбати англійський футбольний клуб. Відтак американець розглядає можливість збільшення пропозиції російському олігарху за «Челсі».
Читайте також: WBO офіційно зобов’язала Джошуа провести бій проти Усика
Джерела британського видання в лондонському клубі стверджують, що «Челсі» не продається, а Абрамович не має наміру продавати клуб за будь-яку суму.
Роман Абрамович придбав «Челсі» 2003 року за 140 мільйонів фунтів.