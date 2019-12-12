  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Американський мільярдер Тодд Боелі хоче викупити в Абрамовича «Челсі»

    • Розсилка
    Тодд Боелі - Американський мільярдер Тодд Боелі хоче викупити в Абрамовича «Челсі»
    Тодд Боелі
    Твіттер

    Раніше російський олігарх уже відхиляв пропозицію американця

    Американський мільярдер, власник бейсбольної команди «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боелі бажає викупити футбольний клуб «Челсі».

    Раніше власник лондонського клубу Роман Абрамович уже відхиляв пропозицію американця, який готовий був заплатити неймовірні 3 мільярди доларів, інформує The Telegraph.

    Втім Боелі бажає будь-що придбати англійський футбольний клуб. Відтак американець розглядає можливість збільшення пропозиції російському олігарху за «Челсі».

     Читайте також: WBO офіційно зобов’язала Джошуа провести бій проти Усика

    Джерела британського видання в лондонському клубі стверджують, що «Челсі» не продається, а Абрамович не має наміру продавати клуб за будь-яку суму.

    Роман Абрамович придбав «Челсі» 2003 року за 140 мільйонів фунтів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі бейсбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ