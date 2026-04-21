Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Амосов вперше потрапить в рейтинг UFC, замінивши знаменитого бійця

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Амосов вперше потрапить в рейтинг UFC, замінивши знаменитого бійця
Ярослав Амосов стане 15-им у рейтингу UFC
фото: Instagram

Ексчемпіон Bellator посяде 15-е місце в списку престижного промоушена

Колишнього чемпіона Bellator, українця Ярослава Амосова вперше внесуть до рейтингу напівсередньої ваги (до 77,1 кг) UFC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Джона Моргана.

Кого Амосов витіснив з рейтингу

Найсильніша у світі ММА-організація найближчим часом опублікує оновлені списки найкращих бійців в кожній ваговій категорії.

Амосов, який провів один поєдинок в UFC, розміститься на 15-й позиції та витіснить іменитого американця Колбі Ковінгтона, який неодноразово претендував на титул чемпіона.

Ковінгтон виступає в UFC із серпня 2014 року і з того часу провів 17 поєдинків (12–5), проте останню перемогу Колбі здобував ще в березні 2022-го. Після цього він зазнав поразок від англійця Леона Едвардса та співвітчизника Хоакіна Баклі.

Як виступає в UFC Амосов

В UFC Ярослав дебютував 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Тоді українець здолав американця Ніла Магні задушливим прийомом у першому ж раунді.

Свій наступний бій Амосов проведе 9 травня на UFC 328 у Ньюарку проти Хоеля Альвареса.

До переходу в UFC Амосов виступав у Bellator, де провів більшу частину кар’єри. Його контракт із цією організацією завершився у вересні 2024 року.

Нагадаємо, дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо повернення у спорт видатного українського борця Жана Беленюка.

Теги: ММА UFC Ярослав Амосов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21-річний Ярослав Дацик був ліквідований на Запоріжжі
Російський неонацист та боєць ММА Дацик розповів, як ЗСУ на фронті ліквідували його сина
9 квiтня, 13:01
Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році
Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи
15 квiтня, 13:00
Двалішвілі перемагав Сехудо у 2024 році
Американець звернувся до грузинського бійця UFC російською: той не забарився з реакцією
19 квiтня, 14:48

Новини

Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом, який сенсаційно став чемпіоном Європи
Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом, який сенсаційно став чемпіоном Європи
НБА назвала найкращого захисника сезону
НБА назвала найкращого захисника сезону
Амосов вперше потрапить в рейтинг UFC, замінивши знаменитого бійця
Амосов вперше потрапить в рейтинг UFC, замінивши знаменитого бійця
Зірковий Лукаку отримав шалений штраф від «Наполі»
Зірковий Лукаку отримав шалений штраф від «Наполі»
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ
«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ

Новини

Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua