Амосов вперше потрапить в рейтинг UFC, замінивши знаменитого бійця

Ексчемпіон Bellator посяде 15-е місце в списку престижного промоушена

Колишнього чемпіона Bellator, українця Ярослава Амосова вперше внесуть до рейтингу напівсередньої ваги (до 77,1 кг) UFC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Джона Моргана.

Кого Амосов витіснив з рейтингу

Найсильніша у світі ММА-організація найближчим часом опублікує оновлені списки найкращих бійців в кожній ваговій категорії.

Амосов, який провів один поєдинок в UFC, розміститься на 15-й позиції та витіснить іменитого американця Колбі Ковінгтона, який неодноразово претендував на титул чемпіона.

Ковінгтон виступає в UFC із серпня 2014 року і з того часу провів 17 поєдинків (12–5), проте останню перемогу Колбі здобував ще в березні 2022-го. Після цього він зазнав поразок від англійця Леона Едвардса та співвітчизника Хоакіна Баклі.

Як виступає в UFC Амосов

В UFC Ярослав дебютував 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Тоді українець здолав американця Ніла Магні задушливим прийомом у першому ж раунді.

Свій наступний бій Амосов проведе 9 травня на UFC 328 у Ньюарку проти Хоеля Альвареса.

До переходу в UFC Амосов виступав у Bellator, де провів більшу частину кар’єри. Його контракт із цією організацією завершився у вересні 2024 року.

Нагадаємо, дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо повернення у спорт видатного українського борця Жана Беленюка.