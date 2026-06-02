«Ліверпуль» очолить колишній тренер Забарного
Андоні Іраола успішно працював у «Борнмуті»
Колишній головний тренер «Борнмута» Андоні Іраола найближчим часом очолить «Ліверпуль». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.
Мерсисайдці досягли принципової домовленості з 43-річним фахівцем і фактично завершили угоду. Очікується, що іспанський тренер підпише контракт із «червоними» до 2029 року, змінивши на цій посаді Арне Слота.
Також повідомляється, що чинний тренерський штаб «Ліверпуля» буде змінено. У клубі розглядають Іраолу як фахівця, здатного оновити стиль гри та дати команді новий імпульс. Офіційне підтвердження від клубу очікується найближчим часом.
Раніше Іраола повідомив керівництво «Борнмута» про те, що поточний сезон стане для нього останнім на чолі команди і він не продовжуватиме чинний контракт, який закінчується влітку 2026 року. Додамо, що під керівництвом Іраоли у «Борнмуті» грав український захисник Ілля Забарний, який минулого літа перейшов у ПСЖ. «Вишні» вже оголосили про призначення нового головного тренера Марко Розе.
В сезоні АПЛ 2025/26 «Ліверпуль» фінішував на 5-му місці в турнірній таблиці і повторив найгірший результат останніх 10 сезонів. У Лізі чемпіонів «Ліверпуль» зі Слотом не проходив далі чвертьфіналу – «червоні» двічі поспіль вибували від ПСЖ.
Нагадаємо, Ілля Забарний став четвертим українським футболістом в історії, який виграв Лігу чемпіонів. У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 ПСЖ Забарного переміг лондонський «Арсенал» в серії пенальті (1:1, пенальті – 4:3), а сам захисник вийшов на поле в овертаймі на останні 15 хвилин матчу.
Захисник збірної України здобув титул у дебютному сезоні у ПСЖ та додав його до «золота» чемпіонату Франції. У поточному сезоні Забарний зіграв сім матчів Ліги чемпіонів. Вихід в екстратаймі фіналу став його дебютом у плейоф.
