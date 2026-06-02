«Ліверпуль» очолить колишній тренер Забарного

Андоні Іраола успішно працював у «Борнмуті»

Колишній головний тренер «Борнмута» Андоні Іраола найближчим часом очолить «Ліверпуль». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Мерсисайдці досягли принципової домовленості з 43-річним фахівцем і фактично завершили угоду. Очікується, що іспанський тренер підпише контракт із «червоними» до 2029 року, змінивши на цій посаді Арне Слота.

Також повідомляється, що чинний тренерський штаб «Ліверпуля» буде змінено. У клубі розглядають Іраолу як фахівця, здатного оновити стиль гри та дати команді новий імпульс. Офіційне підтвердження від клубу очікується найближчим часом.

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻‍🫲🏼



Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected.



Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Раніше Іраола повідомив керівництво «Борнмута» про те, що поточний сезон стане для нього останнім на чолі команди і він не продовжуватиме чинний контракт, який закінчується влітку 2026 року. Додамо, що під керівництвом Іраоли у «Борнмуті» грав український захисник Ілля Забарний, який минулого літа перейшов у ПСЖ. «Вишні» вже оголосили про призначення нового головного тренера Марко Розе.

В сезоні АПЛ 2025/26 «Ліверпуль» фінішував на 5-му місці в турнірній таблиці і повторив найгірший результат останніх 10 сезонів. У Лізі чемпіонів «Ліверпуль» зі Слотом не проходив далі чвертьфіналу – «червоні» двічі поспіль вибували від ПСЖ.

Нагадаємо, Ілля Забарний став четвертим українським футболістом в історії, який виграв Лігу чемпіонів. У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 ПСЖ Забарного переміг лондонський «Арсенал» в серії пенальті (1:1, пенальті – 4:3), а сам захисник вийшов на поле в овертаймі на останні 15 хвилин матчу.

Захисник збірної України здобув титул у дебютному сезоні у ПСЖ та додав його до «золота» чемпіонату Франції. У поточному сезоні Забарний зіграв сім матчів Ліги чемпіонів. Вихід в екстратаймі фіналу став його дебютом у плейоф.