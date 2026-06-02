Костюк емоційно прокоментувала перемогу над Світоліною на «Ролан Гаррос»

Святослав Василик
Святослав Василик
Марта Костюк: Я досі думаю, що до титулу «Ролан Гаррос» ще далеко
Марта Костюк: Перед історичним матчем з Еліною, хочу нагадати, що в Україні була важка ніч

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала перемогу над співвітчизницею Еліною Світоліною у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Марта Костюк обіграла Еліну Світоліну 1/4 фіналу «Ролан Гаррос» у трьох сетах (6:3, 2:6, 6:2) і вперше пробилася до півфіналу Грендслему.

«Це історичний день після стількох років у Турі. Після сумнівів та складнощів, після першого чвертьфіналу – у перший півфінал Грендслему.

Перед історичним матчем з Еліною, хочу нагадати, що в Україні була важка ніч. Я хочу присвятити цей поєдинок українським людям, українському народу та їхній стійкості. Слава Україні!

Окремо хотіла відзначити Еліну та її особливий внесок в розвиток українського тенісу. Вона – неймовірне натхнення для нас.

Коли я пропустила один м'яч на початку третього сету, я подивилася на тренерку Сандру Заневську – вона була такою спокійною. Я давно не бачила її спокійною. Я подумала, що це саме те, що я маю робити. І це врешті працює – я переконуюся в цьому знову і знову.

Я досі думаю, що до титулу «Ролан Гаррос» ще далеко. Але я сподіваюся, що уболівальники прийдуть на півфінал і підтримають мене», – розповіла Костюк.

У півфіналі на Марту Костюк очікує третій очний матч з Міррою Андрєєвою. Попередні дві зустрічі тенісисток вигравала українка, зокрема на початку травня вона здолала «нейтральну» суперницю у фіналі Мадрида – 6:3, 7:5.

Також Костюк стала третьою українкою у півфіналі жіночих Грендслемів. Досі діставатися 1/2-ї на мейджорах вдавалося двом тенісисткам – це робили Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Світоліна поступалася на цій стадії на Вімблдоні (2011, 2023), US Open (2019) та Australian Open (2026). Ястремська зазнала поразки в єдиному матчі цього раунду на Australian Open 2024.

У разі перемоги Костюк над Андрєєвою Марта стане першою фіналісткою жіночих Грендслемів в історії українського тенісу.

Нагадаємо, раніше Костюк пробилася до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос», сенсаційно обігравши третю ракетку світу Ігу Свьонтек.

Теги: теніс Ролан Гаррос Еліна Світоліна Марта Костюк

