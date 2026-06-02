Збірна Туреччини з футболу оголосила склад на Чемпіонат світу 2026

У списку є головні зірки – Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу і Кенан Йилдиз

Збірна Туреччини опублікувала остаточну заявку напередодні Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Турецьку федерацію футболу.

Головний тренер турецької збірної Вінченцо Монтелла викликав 26 футболістів на майбутній мундіаль у США, Канаді та Мексиці

Заявка збірної Туреччини на Чемпіонат світу 2026

Воротарі : Алтай Байиндир (Манчестер Юнайтед, Англія), Мерт Гунок (Фенербахче), Угурджан Чакир (Галатасарай)

Захисники : Абдулкерім Бардакчі (Галатасарай), Чаглар Сьоюнджю (Фенербахче), Ерен Ельмали (Галатасарай), Ферді Кадіоглу (Брайтон, Англія), Меріх Демірал (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія), Мерт Мюлдюр (Фенербахче), Озан Кабак (Гоффенгайм, Німеччина), Самет Акайдин (Різеспор), Зекі Челік (Рома, Італія)

Півзахисники : Хакан Чалханоглу (Інтер, Італія), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Оркун Кекчю (Бешикташ), Саліх Озджан (Боруссія Дортмунд, Німеччина)

Нападники: Арда Гюлер (Реал Мадрид, Іспанія), Бариш Алпер Йилмаз (Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Деніз Гюль (Порту, Португалія), Ірфан Джан Кахведжі (Касимпаша), Кенан Йилдиз (Ювентус), Керем Актюркоглу, Огуз Айдин (обидва – Фенербахче), Юнус Акгюн (Галатасарай)

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın nihai kadrosu açıklandı.



A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik… pic.twitter.com/POGedvKnfN — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 2, 2026

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді. Команда Вінченцо Монтелли зіграє у групі D зі США, Парагваєм та Австралією. У стартовому поєдинку 14 червня Туреччина зіграє проти Австралії.

Нагадаємо, збірна Іспанії є головними фаворитом Чемпіонату світу з футболу за версією суперкомп'ютера Opta, який оцінює шанси іспанців на перемогу у турнірі у 16,04%. До переліку фаворитів світової першості також увійшли команди Англії, Франції та Аргентини.

Рейтинг фаворитів на перемогу у Чемпіонаті світу з футболу за версією Opta:

Іспанія – 16,04%. Франція – 13,18%. Англія – 10,87%. Аргентина – 10,41%. Португалія – 7,18%.

Чинним переможцем Чемпіонату світу є збірна Аргентина.