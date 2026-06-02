Збірна Туреччини з футболу оголосила склад на Чемпіонат світу 2026
У списку є головні зірки – Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу і Кенан Йилдиз
Збірна Туреччини опублікувала остаточну заявку напередодні Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Турецьку федерацію футболу.
Головний тренер турецької збірної Вінченцо Монтелла викликав 26 футболістів на майбутній мундіаль у США, Канаді та Мексиці
Заявка збірної Туреччини на Чемпіонат світу 2026
- Воротарі: Алтай Байиндир (Манчестер Юнайтед, Англія), Мерт Гунок (Фенербахче), Угурджан Чакир (Галатасарай)
- Захисники: Абдулкерім Бардакчі (Галатасарай), Чаглар Сьоюнджю (Фенербахче), Ерен Ельмали (Галатасарай), Ферді Кадіоглу (Брайтон, Англія), Меріх Демірал (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія), Мерт Мюлдюр (Фенербахче), Озан Кабак (Гоффенгайм, Німеччина), Самет Акайдин (Різеспор), Зекі Челік (Рома, Італія)
- Півзахисники: Хакан Чалханоглу (Інтер, Італія), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Оркун Кекчю (Бешикташ), Саліх Озджан (Боруссія Дортмунд, Німеччина)
- Нападники: Арда Гюлер (Реал Мадрид, Іспанія), Бариш Алпер Йилмаз (Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Деніз Гюль (Порту, Португалія), Ірфан Джан Кахведжі (Касимпаша), Кенан Йилдиз (Ювентус), Керем Актюркоглу, Огуз Айдин (обидва – Фенербахче), Юнус Акгюн (Галатасарай)
Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді. Команда Вінченцо Монтелли зіграє у групі D зі США, Парагваєм та Австралією. У стартовому поєдинку 14 червня Туреччина зіграє проти Австралії.
Нагадаємо, збірна Іспанії є головними фаворитом Чемпіонату світу з футболу за версією суперкомп'ютера Opta, який оцінює шанси іспанців на перемогу у турнірі у 16,04%. До переліку фаворитів світової першості також увійшли команди Англії, Франції та Аргентини.
Рейтинг фаворитів на перемогу у Чемпіонаті світу з футболу за версією Opta:
- Іспанія – 16,04%.
- Франція – 13,18%.
- Англія – 10,87%.
- Аргентина – 10,41%.
- Португалія – 7,18%.
Чинним переможцем Чемпіонату світу є збірна Аргентина.
