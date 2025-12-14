Амосов провів дебютний поєдинок у UFC: результат бою

До переходу в UFC Амосов виступав у Bellator, де провів більшу частину кар’єри

У ніч на 14 грудня український боєць напівсереднього дивізіону Ярослав Амосов (29–1) уперше вийшов до октагону UFC. Про це повідомляє «Главком».

Свій дебютний поєдинок Амосов провів на турнірі UFC on ESPN 73, де зустрівся з досвідченим американцем Нілом Магні (31–14). Бій тривав недовго: українець здобув переконливу перемогу, завершивши протистояння задушливим прийомом уже в першому раунді.

До переходу в UFC Амосов виступав у Bellator, де провів більшу частину кар’єри. Його контракт із цією організацією завершився у вересні 2024 року.

Для Амосова це був перший бій з березня цього року. Тоді він здобув дострокову перемогу над американцем Кертісом Міллендером на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.