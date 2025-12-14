Головна Спорт Новини
Амосов провів дебютний поєдинок у UFC: результат бою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Свій дебютний поєдинок Амосов провів на турнірі UFC on ESPN 73
фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

До переходу в UFC Амосов виступав у Bellator, де провів більшу частину кар’єри

У ніч на 14 грудня український боєць напівсереднього дивізіону Ярослав Амосов (29–1) уперше вийшов до октагону UFC. Про це повідомляє «Главком».

Свій дебютний поєдинок Амосов провів на турнірі UFC on ESPN 73, де зустрівся з досвідченим американцем Нілом Магні (31–14). Бій тривав недовго: українець здобув переконливу перемогу, завершивши протистояння задушливим прийомом уже в першому раунді.

До переходу в UFC Амосов виступав у Bellator, де провів більшу частину кар’єри. Його контракт із цією організацією завершився у вересні 2024 року.

Для Амосова це був перший бій з березня цього року. Тоді він здобув дострокову перемогу над американцем Кертісом Міллендером на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії. 

