Світоліна та Костюк розіграли путівку в півфінал «Ролан Гаррос»

Марта Костюк стала півфіналісткою French Open
фото: FFT
Перша та друга ракетки України визначили сильнішу в 1/4 фіналу мейджора

Українська тенісистка Марта Костюк здолала співвітчизницю Еліну Світоліну на шляху в півфінал Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Ініціативою у першому сеті швидко заволоділа Костюк. Вона виграла три гейми зі старту та створила гандикап. Досвідченіша суперниця розмочила рахунок у четвертому, а в сьомому Світоліна навіть взяла подачу опонентку.

Проте, розвинути цей успіх сьома сіяна в Парижі тенісистка не змогла. Костюк відразу оформила другий брейк і вийшла подавати на партію. Світоліна чинила спротив, але молодша співвітчизниця реалізувала сетбол із другої спроби.

За дзеркальним сценарієм пішов другий сет. Тепер перша ракетка України взяла три гейми зі старту. Лише після цього Костюк змогла розмочити рахунок. Та розгулятися їй Світоліна не дала. У восьмому геймі вона ще раз узяла подачу опонентки та закрила сет на свою користь.

А от вирішальна партія стартувала зовсім інакше. Українки цього разу взялися брати подачі одна одної. Перші п'ять геймів третього сету обернулися брейками, а вперед вирвалася Костюк (3:2). Далі вона взяла і свою подачу, а в сьомому геймі оформила черговий брейк і вийшла подавати на сет. Інтриги не вийшло – Костюк «під нуль» взяла гейм і вперше в кар'єрі вийшла в півфінал мейджора.

«Ролан Гаррос». 1/4 фіналу

  • Еліна Світоліна (Україна, 7) – Марта Костюк (Україна, 15) – 3:6, 6:2, 2:6

До слова, Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна прикро програла і покинула «Ролан Гаррос» після першого раунду. Українка поступилася французькій тенісистці Діан Паррі. Вона виграла перший сет «під нуль», але програла два наступних.

Лікарі виявили онкологію у легендарного шотландського футболіста та тренера
Український чемпіон світу назвав головного суперника в секторі для стрибків
Костюк емоційно прокоментувала перемогу над Світоліною на «Ролан Гаррос»
«Металіст 1925» влітку попрощається з групою відомих футболістів – джерело
Світоліна та Костюк розіграли путівку в півфінал «Ролан Гаррос»
Збірна Туреччини з футболу оголосила склад на Чемпіонат світу 2026
