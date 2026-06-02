«Металіст 1925» влітку попрощається з групою відомих футболістів – джерело

Владислав Калітвінцев був одним з лідерів «Металіста 1925» в минулому сезоні

Владислав Калітвінцев отримає статус вільного агента

Харківський «Металіст 1925» вирішив попрощатися з футболістами, у яких спливають контракти після завершення нинішнього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

За інформацією джерела, клуб залишать воротар Олег Мозіль, захисники Василь Кравець, Євген Пасіч та Ігор Снурніцин, хавбеки Владислав Калітвінцев та В'ячеслав Чурко. Усі вони не входять до планів головного тренера Младена Бартуловіча і отримають статуси вільних агентів, після чого зможуть шукати нові клуби.

Мозіль та Кравець у нинішньому сезоні не виходили на поле, Снурніцин двічі грав у Кубку України, Пасіч провів вісім матчів (один асист). В активі Чурка – 19 ігор (1+1), а Калітвінцев зіграв 28 матчів (1+3).

Харківський клуб набрав 51 бал та розмістився на п'ятій позиції у турнірній таблиці чемпіонату України, пропустивши вперед київське «Динамо», житомирське «Полісся», черкаський ЛНЗ та донецький «Шахтар». Також підопічні Бартуловіча стали півфіналістами Кубка України.

Нагадаємо, бразильський нападник Ігор Невес залишить «Карпати». У складі клубу української Прем'єр-ліги 26-річний футболіст виступає з літа 2023 року, за цей час встиг зіграти 73 матчі, забити 16 голів і віддати 7 гольових передач.

В сезоні 2025/26 Ігор відіграв за «Карпати» 15 матчів, на його рахунку два голи і один асист. Останні пів року він на правах оренди захищав кольори «Руха» – 13 зіграних матчів, за які бразилець встиг відзначитися двома забитими м’ячами. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінюється в 800 тисяч євро.

«Карпати» за підсумками сезону 2025/26 фінішували на дев’ятому місці в турнірній таблиці УПЛ набравши 41 очко після 30 зіграних турів.