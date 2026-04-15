Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи
Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році

Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Одіозний ексбоєць змішаного стилю (ММА) Джефф Монсон  у коментарі пропагандистам заявив, що хоче стати депутатом російської Думи. Про це він повідомляє «Главком».

20 вересня 2026 року будуть обрані депутати російської Держдуми.

«Чи я обиратимуся до Держдуми? Потрапити туди моя мрія. Незважаючи на це, тут задіяні різні фактори, тому я не впевнений, чи можливо це буде зробити в цьому виборчому циклі чи ні. Поки що я чекаю на результати, але робота в політиці в Росії певною мірою входить у мої плани на майбутнє», – сказав Монсон.

Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році, а у 2024 році відмовився від американського паспорта.

Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та повторював міфи російської пропаганди про нашу країну.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Теги: ММА Державна Дума росія спорт

«Баварія» – «Реал». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Баварія» – «Реал». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки «Ролан Гаррос»
Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки «Ролан Гаррос»
Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи
Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи
Президент чемпіона Італії пригадав скандальний продаж зірки команди
Президент чемпіона Італії пригадав скандальний продаж зірки команди
У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики
Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

