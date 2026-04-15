Скандальний боєць ММА з США заявив, що хоче стати депутатом російської Думи

Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Одіозний ексбоєць змішаного стилю (ММА) Джефф Монсон у коментарі пропагандистам заявив, що хоче стати депутатом російської Думи. Про це він повідомляє «Главком».

20 вересня 2026 року будуть обрані депутати російської Держдуми.

«Чи я обиратимуся до Держдуми? Потрапити туди моя мрія. Незважаючи на це, тут задіяні різні фактори, тому я не впевнений, чи можливо це буде зробити в цьому виборчому циклі чи ні. Поки що я чекаю на результати, але робота в політиці в Росії певною мірою входить у мої плани на майбутнє», – сказав Монсон.

Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році, а у 2024 році відмовився від американського паспорта.

Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та повторював міфи російської пропаганди про нашу країну.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.