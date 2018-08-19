Андрій Шевченко дебютував у ролі спортивного коментатора



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Андрій Шевченко коментував матч між «Лаціо» і «Наполі». Фото з соціальних мереж

В якості експерта його запросив телеканал «DAZN Italia»

Колишній гравець італійського «Мілана», а нині головний наставник збірної України Андрій Шевченко дебютував у ролі спортивного коментатора.

Про це 41-річний тренер написав на своїй сторінці у Twitter.

Шевченко вперше коментував поєдинок команд — між римським «Лаціо» і «Наполі».

Перед грою він зустрівся з новим головним тренером неаполітанців Карло Анчелотті.

Неаполітанці здолали римлян, а від дебюту, мабуть, залишився задоволений сам Шевченко.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що збірна України провалила відбір до ЧС-2018, Андрій Шевченко залишився головним тренером національної команди.

Він буде на тренерському містку аж до закінчення відбіркового циклу на чемпіонат Європи 2020 року.

Таке рішення було прийнято в листопаді минулого року на виконкомі ФФУ.