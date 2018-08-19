Андрій Шевченко дебютував у ролі спортивного коментатора
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В якості експерта його запросив телеканал «DAZN Italia»
Колишній гравець італійського «Мілана», а нині головний наставник збірної України Андрій Шевченко дебютував у ролі спортивного коментатора.
Про це 41-річний тренер написав на своїй сторінці у Twitter.
Шевченко вперше коментував поєдинок команд — між римським «Лаціо» і «Наполі».
Перед грою він зустрівся з новим головним тренером неаполітанців Карло Анчелотті.
Неаполітанці здолали римлян, а від дебюту, мабуть, залишився задоволений сам Шевченко.
Нагадаємо, що незважаючи на те, що збірна України провалила відбір до ЧС-2018, Андрій Шевченко залишився головним тренером національної команди.
Він буде на тренерському містку аж до закінчення відбіркового циклу на чемпіонат Європи 2020 року.
Таке рішення було прийнято в листопаді минулого року на виконкомі ФФУ.
My first match for the @SerieA season 2018/2019 #StadioOlimpico #Roma @OfficialSSLazio @sscnapoli @DAZN_IT pic.twitter.com/lnV9WUIRsG— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 18 августа 2018 г.