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    Андрій Шевченко дебютував у ролі спортивного коментатора

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    Андрій Шевченко коментував матч між &laquo;Лаціо&raquo; і &laquo;Наполі&raquo;. Фото з соціальних мереж - Андрій Шевченко дебютував у ролі спортивного коментатора
    Андрій Шевченко коментував матч між «Лаціо» і «Наполі». Фото з соціальних мереж

    В якості експерта його запросив телеканал «DAZN Italia»

    Колишній гравець італійського «Мілана», а нині головний наставник збірної України Андрій Шевченко дебютував у ролі спортивного коментатора.

    Про це 41-річний тренер написав на своїй сторінці у Twitter.

    Шевченко вперше коментував поєдинок команд — між римським «Лаціо» і «Наполі».

    Перед грою він зустрівся з новим головним тренером неаполітанців Карло Анчелотті.

    Неаполітанці здолали римлян, а від дебюту, мабуть, залишився задоволений сам Шевченко.

    Нагадаємо, що незважаючи на те, що збірна України провалила відбір до ЧС-2018, Андрій Шевченко залишився головним тренером національної команди.

    Він буде на тренерському містку аж до закінчення відбіркового циклу на чемпіонат Європи 2020 року.

    Таке рішення було прийнято в листопаді минулого року на виконкомі ФФУ.

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