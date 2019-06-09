Англія лише по пенальті здолала Швейцарію в Лізі націй (відео)



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Швейцарія - Англія Yahoo!Sports

Англійці здобули перемогу в матчі за третє місце

Збірна Англії лише після шостого удару в серії післяматчевих пенальті перемогла Швейцарію в матчі за третє місце Ліги націй.

Швейцарія – Англія – 0:0 (пенальті – 5:6)

Швейцарія: Зоммер, Мбабу, Ельведі, Акаджі, Родрігес (Дрмич, 87), Шор, Фройлер, Джака, Фернандеш (Закарія, 61), Шакірі (Цубер, 65), Сеферович (Окафор, 113). Тренер – Вдадімір Петкович.

Англія: Пікфорд, Роуз (Волкер, 70), Магуайр, Гомес, Делф (Барклі, 106), Александер-Арнольд, Даєр, Лінгард (Санчо, 106), Аллі, Кейн (Вілсон, 75), Стерлінг. Тренер – Гарет Саутгейт.

Суддя: О. Хацеган (Румунія).

Попередження: Роуз (23), Лінгард (27).

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Суперники обережно почали поєдинок. М'яч більше тримався в середині поля між карними майданчиками. Невелика перевага швейцарців у володінні практичної користі їм не принесла. На 15-й хвилині виник перший більш-менш небезпечний момент, коли Стерлінг наважився пробити по вроротах. Зоммер відбив.

Ще за 15 хвилин той же Стерлінг знову вийшов на завершення атаки, відірвавшись від захисника суперника, але до удару справа не дійшла.

По перерві англійці додали пресингу. Та це не вплинуло на загальний перебіг подій.

На 84-й хвилині м'яч нарешті залетів у сітку воріт швейцарців, коли Вілсон зіграв на добиванні після удару Аллі в поперечину. Та за допомогою ситсеми VAR гол було скасовано, Вілсон порушив правила в момент атаки.

Відтак поєдинок перейшов у додатковий час. Але й тут команди не спромоглися забити. Долю третього місця вирішували післяматчеві пенальті.

Команди влучно виконали по п’ять спроб. У англійців Даєр реалізував шосту. Натомість Дрмич шосту спробу швейцарців не реалізував - Пікфорд відбив удар. Англія - третій призер Ліги націй.

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