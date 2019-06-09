Люксембург йтиме до кінця в справі українського громадянства Мораєша



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Жуніор Мораєш Телеканал 24

У випадку програшу апеляції, люксембурзька сторона подасть позов до міжнародного спортивного суду

Президент Федерації футболу Люксембургу Поль Філіпп прокоментував хід розгляду апеляції в справі українського громадянства Мораєша. Люксембурзька сторона наполягає, що бразилець отримав право грати за збірну України з порушеннями і буде подавати позов до міжнародного спортивного суду в разі програшу апеляції.

«У Федерації футболу Люксембургу дійсно є плани звернутися до міжнародного спортивного суду, в разі програшу апеляції. Міжнародний спортивний суд – незалежний орган. Справа Мораєша очевидно порушує правила ФІФА. Ми можемо довести, що він не проживав в Україні п’ять років постійно, тому не мав права грати за збірну. Він місяцями жив у Китаї, тому перервав термін проживання в Україні», - передає слова Філіппа Tageblatt.

Нагадаємо, бразильський форвард «Шахтаря» Жуніор Мораєш у середині березня 2019 року отримав українське громадянство. А вже наприкінці місяця він зіграв за збірну України проти Португалії (0:0) та Люксембурга (2:1).

Збірні України та Люксембурга зіграють другий матч кваліфікації чемпіонату Європи 2020 10 червня у Львові.