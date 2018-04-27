Анонс 29-го туру Прем'єр-ліги України

Один матч відбудеться у п’ятницю, три в суботу, два в неділю

У п'ятницю, матчем «Маріуполь» - «Шахтар» стартує 29-й тур Прем'єр-ліги України. Пропонуємо вашій увазі анонс туру: «Маріуполь» - «Шахтар» 29-й ігровий день пропустять дев’ять футболістів — через відсторонення, й шість із них виступають за дві команди, які відкриють тур. Що очікувати



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Один матч відбудеться у п’ятницю, три в суботу, два в неділю

У п'ятницю, матчем «Маріуполь» - «Шахтар» стартує 29-й тур Прем'єр-ліги України.

Пропонуємо вашій увазі анонс туру:

«Маріуполь» - «Шахтар»

29-й ігровий день пропустять дев’ять футболістів — через відсторонення, й шість із них виступають за дві команди, які відкриють тур. Що очікувати від цієї зустрічі? За всю історію клуб із Півдня жодного разу не переміг «Шахтар», та ще й останній тиждень проводить невдало (сумарні 2:8 у Кубку й чемпіонаті). Доведеться вкотре нагадати, що всі тенденції колись припиняють існування.

Відсторонення: Кирюханцев, Тотовицький, Яворський — Марлос, Степаненко, Дентіньо.

«Зірка» - «Олімпік»

На вихідних після чергової поразки наставник донеччан спересердя сказав, мовляв, маємо докласти всіх зусиль, аби не потрапити в зону вильоту. Хоч як парадоксально це прозвучить на перший погляд, слова Санжара підкріплені реальністю: команда, котра ще донедавна мала найбільше очок у Групі 2, у разі ще одного програшу, може опинитись у ролі тієї, що бореться за виживання.

Відсторонення: Цюпа — Вакуленко.

«Карпати» - «Олександрія»

Безумовно, поєдинок №1 у другій шістці: львів’яни й олександрійці сьогодні — головні претенденти на Трофей престижу від УПЛ. Ба більше: виграш закріпить за переможцем статус фаворита в змаганні за красивий приз срібного відливу. Попереднього туру обидва колективи здобули по три очки, і є підозра, що й цього разу нічиєї не буде.

Відсторонення: Федецький — немає.

«Сталь» - «Чорноморець»

Одесити останні, у них 22 залікові пункти, кам’янчани на передостанньому місці, у них на один бал більше. За часів виступу в еліті між клубами виникла цікава розстановка щодо очних зустрічей: загалом таких відбулося п’ять, дебютну мінімально виграв «Чорноморець», але потім тричі перемагала (також мінімально) «Сталь» плюс одного разу мала місце мирова.

Відсторонення: немає — немає.

«Зоря» - «Верес»

Знову програвши минулого туру, рівняни опинились у ситуації, коли наступна поразка може виявитися вкрай небажаною. Із другого боку, луганці тоді ж перервали свою — доволі тривалу — серію невдач, отож знову повернулися в боротьбу за «бронзу». Дуже складно передбачити результат цієї зустрічі, втім, можна впевнено прогнозувати не один забитий м’яч.

Відсторонення: немає — немає.

«Ворскла» - «Динамо»