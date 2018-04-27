Анонс 29-го туру Прем'єр-ліги України
- 27 Квiтня, 13:00
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Розсилка
Один матч відбудеться у п’ятницю, три в суботу, два в неділю
У п'ятницю, матчем «Маріуполь» - «Шахтар» стартує 29-й тур Прем'єр-ліги України.
Пропонуємо вашій увазі анонс туру:
«Маріуполь» - «Шахтар»
29-й ігровий день пропустять дев’ять футболістів — через відсторонення, й шість із них виступають за дві команди, які відкриють тур. Що очікувати від цієї зустрічі? За всю історію клуб із Півдня жодного разу не переміг «Шахтар», та ще й останній тиждень проводить невдало (сумарні 2:8 у Кубку й чемпіонаті). Доведеться вкотре нагадати, що всі тенденції колись припиняють існування.
Відсторонення: Кирюханцев, Тотовицький, Яворський — Марлос, Степаненко, Дентіньо.
«Зірка» - «Олімпік»
На вихідних після чергової поразки наставник донеччан спересердя сказав, мовляв, маємо докласти всіх зусиль, аби не потрапити в зону вильоту. Хоч як парадоксально це прозвучить на перший погляд, слова Санжара підкріплені реальністю: команда, котра ще донедавна мала найбільше очок у Групі 2, у разі ще одного програшу, може опинитись у ролі тієї, що бореться за виживання.
Відсторонення: Цюпа — Вакуленко.
«Карпати» - «Олександрія»
Безумовно, поєдинок №1 у другій шістці: львів’яни й олександрійці сьогодні — головні претенденти на Трофей престижу від УПЛ. Ба більше: виграш закріпить за переможцем статус фаворита в змаганні за красивий приз срібного відливу. Попереднього туру обидва колективи здобули по три очки, і є підозра, що й цього разу нічиєї не буде.
Відсторонення: Федецький — немає.
«Сталь» - «Чорноморець»
Одесити останні, у них 22 залікові пункти, кам’янчани на передостанньому місці, у них на один бал більше. За часів виступу в еліті між клубами виникла цікава розстановка щодо очних зустрічей: загалом таких відбулося п’ять, дебютну мінімально виграв «Чорноморець», але потім тричі перемагала (також мінімально) «Сталь» плюс одного разу мала місце мирова.
Відсторонення: немає — немає.
«Зоря» - «Верес»
Знову програвши минулого туру, рівняни опинились у ситуації, коли наступна поразка може виявитися вкрай небажаною. Із другого боку, луганці тоді ж перервали свою — доволі тривалу — серію невдач, отож знову повернулися в боротьбу за «бронзу». Дуже складно передбачити результат цієї зустрічі, втім, можна впевнено прогнозувати не один забитий м’яч.
Відсторонення: немає — немає.
«Ворскла» - «Динамо»
Специфіка протистоянь полтавців і столичних за останнє десятиліття в тому, що тут або нічия (зазвичай нульова) чи мінімальна перемога перших, або крупний виграш других. Цього сезону було так і так: у Полтаві влітку 2017-го — 0:0, недавно в Києві — 4:0 на користь киян. Очевидно, розвиток подій у неділю значно залежить від того, як швидко буде відкрито рахунок.
Відсторонення: немає — немає.