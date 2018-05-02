Арбітр матчу «Реал» - «Баварія» помилився, не призначивши пенальті у ворота мадридців (фотофакт)

Джюнейт Чакир все ж мав приймати жорсткіше рішення

На 45-й хвилині матчу-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів «Реал» - «Баварія» стався найнеоднозначніший момент. Після прострілу з правого флангу м’яч чітко влучив у руку Марсело, яку той не притискав до тіла, а дещо підіймав. Реакції від арбітра Джюнейта Чакира не було. Він вказав на кутовий, а не на 11-метрову



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Фото ФК «Реал»

Джюнейт Чакир все ж мав приймати жорсткіше рішення

На 45-й хвилині матчу-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів «Реал» - «Баварія» стався найнеоднозначніший момент.

Після прострілу з правого флангу м’яч чітко влучив у руку Марсело, яку той не притискав до тіла, а дещо підіймав.

Реакції від арбітра Джюнейта Чакира не було. Він вказав на кутовий, а не на 11-метрову позначку.

До Вашої уваги стоп-кадр, на якому кожен може пересвідчитися у тому, що суддя мав ставити пенальті у ворота «Реалу».

Нагадаємо, мадридський «Реал» зіграє у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який прийме Київ.