Арбітр матчу «Реал» - «Баварія» помилився, не призначивши пенальті у ворота мадридців (фотофакт)
- Сьогодні, 08:55
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Фото ФК «Реал»
Джюнейт Чакир все ж мав приймати жорсткіше рішення
На 45-й хвилині матчу-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів «Реал» - «Баварія» стався найнеоднозначніший момент.
Після прострілу з правого флангу м’яч чітко влучив у руку Марсело, яку той не притискав до тіла, а дещо підіймав.
Реакції від арбітра Джюнейта Чакира не було. Він вказав на кутовий, а не на 11-метрову позначку.
До Вашої уваги стоп-кадр, на якому кожен може пересвідчитися у тому, що суддя мав ставити пенальті у ворота «Реалу».
Нагадаємо, мадридський «Реал» зіграє у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який прийме Київ.