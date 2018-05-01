Мадридський «Реал» зіграє у фінальному матчі Ліги чемпіонів, який прийме Київ

«Вершкові» пройшли у півфіналі «Баварію»

Мадридський «Реал» став першим фіналістом Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18. Саме мадридці у протистоянні з мюнхенською «Баварією» забронювали собі путівку у Київ, який прийматиме цей фінал на НСК «Олімпійський». «Баварія» відкрила рахунок у на третій хвилині, коли після помилки у захисті

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Фото uefa.com

«Вершкові» пройшли у півфіналі «Баварію»

Мадридський «Реал» став першим фіналістом Ліги чемпіонів з футболу сезону-2017/18.

Саме мадридці у протистоянні з мюнхенською «Баварією» забронювали собі путівку у Київ, який прийматиме цей фінал на НСК «Олімпійський».

«Баварія» відкрила рахунок у на третій хвилині, коли після помилки у захисті забив Йозуа Кімміх.

«Вершкові» відігралися на 11-й хвилині. Карім Бензема вдало відгукнувся на подачу Марсело з флангу.

На початку другого тайму той же Бензема покарав суперників за помилку воротаря.

Хамес Родрігес на 63-й хвилині повернув надії «Баварії» своїм голом, але забити втретє мюнхенцям у Мадриді цього дня не судилося.

Ліга чемпіонів з футболу

Півфінал

«Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Кімміх (3), 1:1 – Бензема (11), 2:1 – Бензема (46), 2:2 – Х. Родрігес (63)

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема (Бейл, 72), Модрич, Марсело, Лукас Васкес, Асенсіо (Начо, 88), Ковачич (Каземіро, 72).

«Баварія»: Ульрайх, Зюле, Гуммельс, Алькантара, Рібері, Левандовськи, Х. Родрігес (Хаві Мартінес, 84), Толіссо (Вагнер, 75), Мюллер, Алаба, Кімміх.

Попередження: Модрич (62), Лукас Васкес (65), Варан (88), Каземіро (89).

Перший матч – 2:1

Фінал відбудеться 26 травня. «Реал» зіграє з переможцем пари «Рома» – «Ліверпуль».