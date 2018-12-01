«Арсенал-Київ» і «Карпати» розійшлися миром у матчі Прем'єр-ліги



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Фото взяте з сайту ua-football.com

Команди обмінялися забитими голами, в результаті не виявивши переможця

Команди обрали схему з трьома центрбеками і дуже в'яло розпочали матч. Господарі трішки більше володіли м'ячем, але жодної небезпеки на обох кінцях поля не було.

Ближче до середини першого тайму «Карпати» почали проявляти активність і створювати моменти. Двічі бив по воротах Сітала Гуцуляк – зі штрафного м'яч полетів вище цілі, а через декілька хвилин добре зіграв голкіпер. Не підвів Сітало й після удару Шведа.

«Арсенал-Київ» відповів результативно, відкривши рахунок з другої спроби. З дальнім ударом Акулуніна впорався на відмінно воротар «Карпат», а от наступна атака змусила львівських гостей витягати м'яч з власних воріт.

Дубінчак підключився по лівому флангу, дивом проскочив повз Федецького і виконав простріл у воротарський майданчик. Першим на м'яч встиг Папа Гуйє – досвідчений новачок «Карпат» відзначився автоголом.

Відігратися «Карпати» змогли у другому таймі. Олексій Гуцуляк на 72-й хвилині з 11-метрової позначки рахунок зрівняв – 1:1.

Прем'єр-ліга України з футболу

Матч 17-го туру

«Арсенал-Київ» - «Карпати» - 1:1

Голи: Гуйє, 23 (у свої ворота) - Гуцуляк, 72 (з пенальті)

А«Арсенал-Київ»: Сітало - Зозуля, Акакпо, Сагуткін, Дубінчак - Євтоскі (Насонов, 69), Домбровський (Вакулко, 58) - Лола, Фещук, Оріховський (Семенюк, 79) - Акулінін

«Карпати»: Кучинський - Мірошніченко (Мякушко, 65), Федецький, Гуйє, Мехремич, Лебеденко (Карраскаль, 57) - Ербес (Понде, 77), Ді Франко, Кльоц - Швед, Гуцуляк

Попередження: Євтоскі, Акулінін - Ербес, Гуйє, Мірошніченко, Федецький, Кльоц

Джерело: football24.ua