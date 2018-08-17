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    «Арсенал-Київ» подарує приправу тим вболівальникам, хто купить квиток на матч з «Чорноморцем»

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    «Арсенал-Київ» подарує приправу тим вболівальникам, хто купить квиток на матч з «Чорноморцем»

    Доволі незвична акція від столичного клубу

    Незвичайну акцію для своїх уболівальників організував «Арсенал-Київ».

    Перші 250 уболівальників, які придбають квиток на поєдинок 5-го туру Прем'єр-ліги з «Чорноморцем» отримають в подарунок пачку харчової приправи.

    Матч «Арсенал-Київ» - «Черноморцець» відбудеться 17 серпня.

    Початок матчу - 19.00.

    Раніше повідомлялося, що «Арсенал-Київ» орендував у «Динамо» двох захисників.

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