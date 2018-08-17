«Арсенал-Київ» подарує приправу тим вболівальникам, хто купить квиток на матч з «Чорноморцем»
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Розсилка
Доволі незвична акція від столичного клубу
Незвичайну акцію для своїх уболівальників організував «Арсенал-Київ».
Перші 250 уболівальників, які придбають квиток на поєдинок 5-го туру Прем'єр-ліги з «Чорноморцем» отримають в подарунок пачку харчової приправи.
Матч «Арсенал-Київ» - «Черноморцець» відбудеться 17 серпня.
Початок матчу - 19.00.
Раніше повідомлялося, що «Арсенал-Київ» орендував у «Динамо» двох захисників.