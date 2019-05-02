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    «Арсенал» розбив «Валенсію» у першому півфіналі Ліги Європи (відео)

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    &laquo;Арсенал&raquo; &ndash; &laquo;Валенсія&raquo;&nbsp; - «Арсенал» розбив «Валенсію» у першому півфіналі Ліги Європи (відео)
    «Арсенал» – «Валенсія» 
    Yahoo!Sports

    Дубль Ляказетта та третій гол у компенсований час дають лондонцям вагомі шанси на вихід у фінал Ліги Європи

    «Арсенал» (Лондон, Англія) – «Валенсія» (Іспанія) – 3:1

    Голи: 0:1 – Дьякабі (11). 1:1 – Ляказетт (18). 2:1 – Ляказетт (26). 3:1 – Обамеянг (90+1).
    «Арсенал»: Чех – Косельни, Папастатопулос, Мустафі, Колашинац – Обамеянг, Джака, Гюендузі (Торрейра, 58), Мейтленд-Найлс – Озіл (Мхітарян, 75), Ляказетт. Тренер – Унаі Емері.
    «Валенсія»: Нето – Піччіні, Пауліста, Гарай, Ронкалья, Гайя – Солер (Васс, 71), Дьякабі, Парехо – Родріго (Лоренсо, 88), Гуедеш (Гамейро, 71). Тренер – Марселіно Тораль.
    Суддя: Клеман Турпен (Франція).
    Попередження: Дьякабі (31), Парехо (70).
    2 травня. Лондон. Arsenal Stadium.

    Лондонці по-господарськи впевнено почали поєдинок, контролюючи м’яч. Однак уже на 11-й хвилині гості відкрили рахунок. Парехо подав з кутового в карний майданчик, там Родріго скинув м’яч ближче до воріт, де вище всіх вистрибнув Дьякабі.

    Гол Дьякабі

    Гості за інерцією провели ще кілька атак, та швидко пропустили м’яч у відповідь.
    Ляказетт розрізною передачею запустив у відрив Обамеянга, а той уже в карному майданчику повернув м’яч Ляказетту, який зі зручної позиції розстріляв ворота гостей.

    Перший гол Ляказетта

    Ще за вісім хвилин Ляказетт вивів «Арсенал» вперед. З передачі Колашинаца він головою переправив м’яч у ворота. Удар виявився досить підступним для голкіпера: м’яч відскочив від газону і вже від рук гокіпера таки перетнув лінію воріт.

    Другий гол Ляказетта

    По перерві господарі продовжили діяти більш гостріше в атаці.

    Ляказетт мав чудову нагоду забити третій м’яч, та двічі граючи на добиванні не зміг пробити повз суперників з близької відстані.

    Загалом лондонці створили багато небезпеки біля воріт гостей. І в компенсований арбітром час кількість таки переросла в якість. «Арсенал» до останнього розіграв затяжну атаку. Уже другим темпом Колашинац віддав м’яч на дальню штангу, де Обамеянг впритул розстріляв ворота. Нето вже не встигав відреагувати.

    То ж «Арвенал» здобув важливу перемогу та зробив вагому заявку на вихід у фінал перед другим матчем півфіналу Ліги Європи 9 травня в Іспанії.

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