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    «Айнтрахт» і «Челсі» завершили перший півфінал Ліги Європи результативною нічиєю (відео)

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    Екс-гравець &laquo;Шахтаря&raquo; Вілліан провів не найліпший свій матч - «Айнтрахт» і «Челсі» завершили перший півфінал Ліги Європи результативною нічиєю (відео)
    Екс-гравець «Шахтаря» Вілліан провів не найліпший свій матч
    AS

    До лондонської гри-відповіді команди підходять з рівними шансами

    Франкфуртський «Айнтрахт» і лондонський «Челсі» завершили нічиєю перший півфінальний матч Ліги Європи.

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    «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) - «Челсі» (Лондон, Англія) - 1:1

    Голи: 1:0 - Лука Йовіч (23). 1:1 - Педро (45)

    «Айнтрахт»: Трапп - Абрагам (к), Гінтереґґер, Фалетт - Гасебе - Данні да Коста, Желсон Фернандес (Ґонсалу Пасьєнсія, 73), Філіп Костіч - Ґачіновіч (Єтро Віллемс. 90+2), Лука Йовіч, Себастьян Роде. Тренер - Аді Гюттер
    «Челсі»: Кепа Аррізабалаґа - Аспілікета (к), Давід Луїс, Андреас Крістенсен, Емерсон - Нґоло Канте, Жоржіньо, Лофтус-Чік (Матео Ковачіч, 82) - Педро, Олів'є Жиру, Вілліан (Еден Азар, 61). Тренер - Мауріціо Саррі
    Суддя: Дель Серро (Іспанія)
    Попередження: Гасебе (58), Желсон Фернандес (61) - Андреас Крістенсен (19)
    2 травня. Франкфурт-на-Майні. «Коммерцбанк-Арена»   

    Відкрив рахунок у середині першого тайму Лука Йовіч ефектним ударом у падінні головою метрів з 13-ти після навісу Філіпа Костіча зліва.

    Відігралися лондонці перед самим свистком на перерву. Рубен Лофтус-Чік нав'язав оборонцям суперника боротьбу в межах карної зони, змусив тих помилятися і зробив скидку на Педро. Іспанець з лінії карної зони пробив точно в кут - 1:1.

    Матч-відповідь у Лондоні команди зіграють 9 травня.

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    Ліга Європи ФК Челсі Вілліан Еден Азар Мауріціо Саррі Давід Луїс Жоржіньо Кепа Аррізабалаґа Педро Нґоло Канте Сесар Аспілікета Андреас Крістенсен Емерсон Рубен Лофтус-Чік Олів'є Жиру ФК Айнтрахт (Франкфурт)
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