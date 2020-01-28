«Арсенал» та «Шахтар» узгодили трансфер захисника збірної України



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Микола Матвієнко Фейсбук

Підписання угоди очікується до 1 лютого

Лондонський «Арсенал» та донецький «Шахтар» узгодили трансфер захисника збірної України Миколи Матвієнка.

Підписання угоди має відбутися до закриття зимового трансферного вікна 1 лютого, інформує Команда №1 з посиланням на аґента футболіста Юрія Данченка.

Раніше повідомлялося, що сторони не можуть дійти згоди щодо трансферної вартості футболіста. «Шахтар» наполягав на 35,5 мільйона євро.

Попри узгодження деталей трансферу лондонці ще остаточно не визначилися між українцем та захисником «Фламенго» Марі.