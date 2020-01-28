  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Арсенал» та «Шахтар» узгодили трансфер захисника збірної України

    • Розсилка
    Микола Матвієнко - «Арсенал» та «Шахтар» узгодили трансфер захисника збірної України
    Микола Матвієнко
    Фейсбук

    Підписання угоди очікується до 1 лютого

    Лондонський «Арсенал» та донецький «Шахтар» узгодили трансфер захисника збірної України Миколи Матвієнка.

    Підписання угоди має відбутися до закриття зимового трансферного вікна 1 лютого, інформує Команда №1 з посиланням на аґента футболіста Юрія Данченка.

    Раніше повідомлялося, що сторони не можуть дійти згоди щодо трансферної вартості футболіста. «Шахтар» наполягав на 35,5 мільйона євро.

     Читайте також: «Динамо» перемогло «Кайрат» у заключному матчі турецьких зборів (відео)

    Попри узгодження деталей трансферу лондонці ще остаточно не визначилися між українцем та захисником «Фламенго» Марі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Микола Матвієнко ФК Арсенал (Лондон)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ