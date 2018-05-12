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    Артем Мілевський хотів би очолити київське «Динамо»

    • Сьогодні, 17:52
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    Артем Мілевський. Фото: ФК Динамо
    Артем Мілевський. Фото: ФК Динамо

    Зараз українець грає за брестське «Динамо»

    Епатажний екс-форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський прокоментував імовірність переходу на тренерську роботу.

    Артем Мілевський виступав за «Динамо» в 2002-2013 рр. Зараз він грає за брестське «Динамо».

    «Чи хотів би я очолити київське «Динамо»? Думаю, що кожен колишній «динамівець» хотів би тренувати цю команду. Інше запитання, що не кожен захоче стати тренером взагалі. Якщо я стану тренером, то, звісно, хотів би очолити «Динамо», - сказав він.

    «Стосовно недавнього фіналу Кубка України можу сказати: він продемонстрував, що цьому «Динамо» важко грати проти цього «Шахтаря». Різниця в класі між командами дуже відчувається – і в загальному малюнку гри, і в окремих моментах. Гравці, зібрані в «Шахтарі», зараз просто сильніші за гравців «Динамо», – розповів Мілевський в інтерв'ю FootballHub.

    Нагадаємо, що команда Мілевського залишилася без головного тренера.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Мілевський
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