Асистентом головного тренер «Вовків» став колишній хокеїст «Сокола»

Окрім того, «Вовки» підсилилися двома новими виконавцями

В офіс Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від «Вовків». Клуб уклав контракт з Миколою Сидоровим, який буде працювати у ролі асистента головного тренера. Вихованець київського «Сокола», Сидоров провів 34 матчі у білоруській Екстралізі у сезонах 2005-2007 за свій рідний клуб. До них форвард додав виступи



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Микола Сидоров. Фото УХЛ

Окрім того, «Вовки» підсилилися двома новими виконавцями

В офіс Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від «Вовків».

Клуб уклав контракт з Миколою Сидоровим, який буде працювати у ролі асистента головного тренера.

Вихованець київського «Сокола», Сидоров провів 34 матчі у білоруській Екстралізі у сезонах 2005-2007 за свій рідний клуб.

До них форвард додав виступи у чемпіонаті України у складах все того ж «Сокола» та «Компаньйона», і після успішно проведеного сезону-2007/08 переїхав у румунський «Прогим».

Після недовгого закордонного вояжу («Прогим», ХК «Рись», ХК «Володимир»), у сезоні-2010/11 повернувся в Україну, і допоміг «Компаньйону» завоювати бронзові медалі.

У сезоні-2011/12 став другим у списку найкращих бомбардирів ХК «Леви» (42 гри, 16 + 19 очок). Востаннє Сидоров виступав у чемпіонатах України у сезоні-2013/14 у складі «Дженералз» – 18 матчів, 10 (5 + 5) очок.

Окрім того, «Вовки» підписали контракт із захисником Демидом Лучніковим і нападником Артуром Крючьонкіним, який перейшов за договором оренди з «Кременчука».