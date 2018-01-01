Australian Open. Надія Кіченок вдало дебютувала в змішаному парному розряді
- Сьогодні, 13:55
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Українсько-іспанський тандем обіграв іншу українку Ольгу Савчук та місцевого тенісиста
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з іспанцем Марселем Гранольєрсом успішно стартувала в міксті на турнірі серії «Великого Шолома» Australian Open. Українсько-іспанський тандем обіграв іншу українку Ольгу Савчук та місцевого тенісиста Артема Сітака - 7:6 (6), 3:6, 10:7.
У стартовому сеті пари зробили по одному брейку, а на тай-брейку Савчук і Сітак повели 3:2, але потім Кіченок і Гранольєрс взяли п'ять з семи розіграшів.
Другий сет україно-новозеландський дует виграв завдяки одній виграної подачі у суперників, а супер-тай-брейк проходив в рівній боротьбі до тих пір, поки Надія і Марсель не зробили другий міні-брейк і потім через два очки завершили матч на своїй подачі.
Далі Кіченок і Гранольєрс зіграють з шостими ракетками турніру Андреа Сестріні-Главачковою з Чехії і французом Едуардом Роже-Вассленом.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд: $22,624,000
Парний змішаний розряд, перше коло
Надія Кіченок (Україна) / Марсель Гранольєрс (Іспанія) - Ольга Савчук (Україна) / Артем Сітак (Нова Зеландія) 7:6 (6), 3:6, 10:7