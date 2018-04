Австралійський футболіст забив неймовірний гол в чемпіонаті (відео)

Футболіст вразив ворота «ударом скорпіона»

Півзахисник «Ньюкасл Джетс» Райлі Макгрю вразив ворота «Мельбурн Сіті» «ударом скорпіона» в матчі австралійської ліги А.

Макгрю зрівняв рахунок у зустрічі на 56-й хвилині. Австралієць, отримавши м’яч знову, вдарив по м’ячу п’ятою, розташовуючись обличчям до воріт. «Джетс» довели матч до перемоги. Підсумковий рахунок протистояння – 2:1 на користь команди з Ньюкасла. Переможний гол на рахунку Джейсона Хофмана.

