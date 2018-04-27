Австралійський футболіст забив неймовірний гол в чемпіонаті (відео)
- 27 Квiтня, 20:50
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«Удар скорпіона». Фото: Getty Images
Футболіст вразив ворота «ударом скорпіона»
Півзахисник «Ньюкасл Джетс» Райлі Макгрю вразив ворота «Мельбурн Сіті» «ударом скорпіона» в матчі австралійської ліги А.
Макгрю зрівняв рахунок у зустрічі на 56-й хвилині. Австралієць, отримавши м’яч знову, вдарив по м’ячу п’ятою, розташовуючись обличчям до воріт. «Джетс» довели матч до перемоги. Підсумковий рахунок протистояння – 2:1 на користь команди з Ньюкасла. Переможний гол на рахунку Джейсона Хофмана.
Have you seen ANYTHING like this before?! Riley McGree you absolute freak #NEWvMCY #ALeague pic.twitter.com/hd1KrdoC9B— TEN Sport (@tensporttv) 27 апреля 2018 г.
19-річний Макгрю неодноразово викликався до молодіжної збірної Австралії. В даний момент, права на гравця належать бельгійському клубу «Брюгге».