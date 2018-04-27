  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Австралійський футболіст забив неймовірний гол в чемпіонаті (відео)

    Футболіст вразив ворота «ударом скорпіона»
    Півзахисник «Ньюкасл Джетс» Райлі Макгрю вразив ворота «Мельбурн Сіті» «ударом скорпіона» в матчі австралійської ліги А. Макгрю зрівняв рахунок у зустрічі на 56-й хвилині. Австралієць, отримавши м’яч знову, вдарив по м’ячу п’ятою, розташовуючись обличчям до воріт. «Джетс» довели
    • 27 Квiтня, 20:50
    • Розсилка
    &laquo;Удар скорпіона&raquo;. Фото: Getty Images
    «Удар скорпіона». Фото: Getty Images

    Футболіст вразив ворота «ударом скорпіона»

    Півзахисник «Ньюкасл Джетс» Райлі Макгрю вразив ворота «Мельбурн Сіті» «ударом скорпіона» в матчі австралійської ліги А.

    Макгрю зрівняв рахунок у зустрічі на 56-й хвилині. Австралієць, отримавши м’яч знову, вдарив по м’ячу п’ятою, розташовуючись обличчям до воріт. «Джетс» довели матч до перемоги. Підсумковий рахунок протистояння – 2:1 на користь команди з Ньюкасла. Переможний гол на рахунку Джейсона Хофмана.

    19-річний Макгрю неодноразово викликався до молодіжної збірної Австралії. В даний момент, права на гравця належать бельгійському клубу «Брюгге».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ