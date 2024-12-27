Воротар «Евертона» використав пляшку з водою, щоб відбити пенальті Голанда (відео, фото)

Голанд взяв на себе відповідальність забити гол, але йому завадив Пікфорд

Голкіперу «Евертона» Джордану Пікфорду у матчі проти «Манчестер Сіті» допомогли стратегічні нотатки на пляшці з-під води. Про це передає Tribuna.com.

Після того, як фол Віталія Миколенка призвів до призначення пенальті у другому таймі на стадіоні «Етіхад», Голанд взяв на себе відповідальність забити гол, але йому завадив Пікфорд, який гарно засейвив удар норвезького форварда.

Дивитися з 05:35 хвилини





Пізніше фотографія показала, що пляшка з водою Пікфорда містила детальну інформацію про пенальтистів «Ман Сіті», включаючи Голанда, Філа Фодена, Джека Гріліша, Жеремі Доку і Матео Ковачича, з графіками, що підкреслюють їхні улюблені зони для пробиття пенальті.

Це не перший раз, коли Пікфорд використовує цю тактику – він мав подібні нотатки під час Євро-2024, які допомогли йому відбити пенальті Мануеля Аканджи від збірної Швейцарії.

Цей сейв став вирішальним тому, що «Евертон» здобув цінне очко на «Етіхаді», а гра завершилася внічию 1:1.