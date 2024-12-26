Російські ракети влучили у двір будинку дворазової призерки Олімпіади Фєдіни

У момент удару спортсменка та її родина не перебували вдома, тому вдалося уникнути жертв

Будинок дворазової бронзової медалістки Олімпійських ігор-2020 в артистичному плаванні Марти Фєдіної постраждав в результаті масованої російської ракетної атаки.

Двір її будинку в Харкові зазнав двох прямих влучань ракет.

У момент удару спортсменка та її родина не перебували вдома, тому вдалося уникнути жертв.

У Святвечір та в різдвяний ранок 25 грудня Росія завдала масованого удару по Україні «Шахедами», крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та «Калібрами» з Чорного моря. Загалом Україну атакувало понад 70 ракет і більше 100 ударних дронів.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зробив новий антиукраїнський допис, в якому повторив тези російської пропаганди. Цього разу боксеру не сподобалося інтерв'ю Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія про реформу церковного календаря в Україні.

«Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне!Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство? Розділила та продовжує розділяти! Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем? Ні, нас не одиниці, нас мільйони! «Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно та спокійно, без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт». Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми! Дуже цікаво зауважив ведучий: «Але іноді служителі «Московської Церкви» фізично перешкоджають громадам повернути собі своє». Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви. І фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми. Це все одно, що ви прийдете до людей у ​​дім і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і силоміць відберете у них дім», – написав Ломаченко.

Він також вважає, що Православна церква України проповідує насильство та ненависть.

«Висока свобода віросповідання? Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ, вірні християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква! Декілька людей проти переходу, а більшість за? Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть. Інколи трапляються неприємні інциденти? Не іноді, а в більшості випадків, якщо не у всіх. Мир Усім», – написав боксер.