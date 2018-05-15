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    «Барселона» цікавиться півзахисником «Шахтаря»

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    Фред. Фото: ФК Шахтар
    Фред. Фото: ФК Шахтар

    Головний тренер іспанського гранду хоче підвищити конкуренцію в центрі поля

    Півзахисником «Шахтаря» Фредом цікавиться «Барселона».

    Про це повідомляє Mundo Deportivo.

    Скаути каталонського клубу вже відвідали кілька матчів за участю Фреда і залишилися задоволені побаченим.

    Трансфер півзахисника в «Барселону» повинен допомогти Ернесто Вальверде підвищити конкуренцію в центрі поля.

    При цьому, береться до уваги те, що хавбек «Шахтаря» добре грає на оборону і часом може бути більш корисним, ніж атакуючий Пауліньо.

    При цьому, «Барселону» може відлякати вартість трансферу Фреда.

    Сам джерело заявляє, що перехід бразильця в «Манчестер Сіті» за 50 мільйонів євро є більш імовірним.

    У поточному сезоні Фред провів 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири м'ячі і зробив сім гольових передач.

    Нагадаємо, Фред і Тайсон отримали виклик до збірної Бразилії на чемпіонат світу.

    Джерело: xsport.ua

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