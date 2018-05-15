«Барселона» цікавиться півзахисником «Шахтаря»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фред. Фото: ФК Шахтар

Головний тренер іспанського гранду хоче підвищити конкуренцію в центрі поля

Півзахисником «Шахтаря» Фредом цікавиться «Барселона».

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Скаути каталонського клубу вже відвідали кілька матчів за участю Фреда і залишилися задоволені побаченим.

Трансфер півзахисника в «Барселону» повинен допомогти Ернесто Вальверде підвищити конкуренцію в центрі поля.

При цьому, береться до уваги те, що хавбек «Шахтаря» добре грає на оборону і часом може бути більш корисним, ніж атакуючий Пауліньо.

При цьому, «Барселону» може відлякати вартість трансферу Фреда.

Сам джерело заявляє, що перехід бразильця в «Манчестер Сіті» за 50 мільйонів євро є більш імовірним.

У поточному сезоні Фред провів 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири м'ячі і зробив сім гольових передач.

Нагадаємо, Фред і Тайсон отримали виклик до збірної Бразилії на чемпіонат світу.

Джерело: xsport.ua