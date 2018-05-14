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    Гравці «Шахтаря» Фред і Тайсон їдуть на Чемпіонат світу до Росії

    • Сьогодні, 20:35
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    Фред. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Фред. Фото ФК «Шахтар»

    Футболісти потрапили у підсумкову заявку збірної Бразилії на турнір

    Збірна Бразилії оголосила заявку з 23-х гравців на Чемпіонат світу-2018.

    До неї увійшли три представники національного чемпіонату та 20 легіонерів.

    Також у заявку потрапили два гравці з донецького «Шахтаря»: Фред і Тайсон.

    Склад збірної Бразилії на Чемпіонат світу з футболу:

    воротарі: Аліссон («Рома», Італія), Едерсон («Манчестер Сіті», Англія), Кассіо («Корінтіанс»);

    захисники: Данило («Манчестер Сіті», Англія), Фагнер («Корінтіанс»), Марсело («Реал», Іспанія), Філіпе Луїс («Атлетико», Іспанія), Тіагу Сілва, Маркіньос (обидва – «ПСЖ», Франція), Міранда («Інтер», Італія), Педру Жеромел («Греміо»);

    півзахисники: Каземіро («Реал», Іспанія), Фернандіньо («Манчестер Сіті», Англія), Пауліньо, Філіппе Коутіньо (обидва – «Барселона», Іспанія), Фред («Шахтар», Україна), Ренату Аугусту («Бейцзін Гоань», Китай), Вілліан («Челсі», Англія);

    нападники: Дуглас Коста («Ювентус», Італія), Неймар («ПСЖ», Франція), Тайсон («Шахтар», Україна), Габріел Жезус («Манчестер Сіті», Англія), Роберто Фірміно («Ліверпуль», Англія) .

    Бразилія на ЧС-2018 зіграє у групі зі Швейцарією (17 червня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикою (22 червня, Санкт-Петербург) і Сербією (27 червня, Москва, «Спартак»).

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