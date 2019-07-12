«Барселона» оголосила про грандіозний трансфер Грізманна



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Антуан Грызманн Фейсбук

За французького форварда виплатили 120 мільйонів євро з відступними в 800 мільйонів

«Барселона» оголосила про грандіозний трансфер французького нападаючого мадридського «Атлетико» Антуана Грізманна.

За трансфер футболіста виплатили 120 мільйонів євро. Угода передбачає неймовірні 800 мільйонів відступних.

Термін дії угоди Грізманна з «Барселоною» розраховано на п’ять років. За цей час він має заробити щонайменше 105 мільйонів євро.

За «Атлетико» Грізманн виступав з 2014 року. Зіграв 257 поєдинків, забив 133 м’ячі.