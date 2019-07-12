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    У Лос-Анджелесі пограбували чемпіонку світу з футболу

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    Еллі Лонг - У Лос-Анджелесі пограбували чемпіонку світу з футболу
    Еллі Лонг
    TMZ

    У Еллі Лонг викрали гроші, коштовності та обручку

    У Лос-Анджелесі пограбували чемпіонку світу з футболу в складі збірної США Еллі Лонг, інформує TMZ.

    Зловмисники пробралися в її номер у готелі Ritz-Carlton. Зникли гроші, коштовності, обручка вартістю 15 000 доларів, символічний ключ від Нью-Йорка, який футболістка отримала після перемоги на чемпіонаті світу.

    У поліції зазначають, що слідів зламу не виявлено. Швидше за все, двері до номеру були відчинені.

    Жіноча збірна США перемогла на чемпіонаті світу, який нещодавно завершився у Франції. У фіналі американки перемогли Нідерланди – 2:0.  

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