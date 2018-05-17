«Барселона» оголосить про трансфер зіркового нападника «Атлетико» до старту Чемпіонату світу-2018

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Антуан Грізманн. Фото: УЄФА

«Барселона» готова заплатити за нападника 115 млн євро

«Барселона» близька до здійснення трансферу нападника «Атлетико» Антуана Грізманна.

Як повідомляє As, найближчим часом клуб має намір узгодити деталі контракту, які ще залишилися, і буде готовий оголосити про трансфер в найближчі два тижні, ще до старту чемпіонату світу.

На даний момент єдиний, хто може завадити переходу - сам Грізманн.

У разі, якщо француз передумає і вирішить не підписувати з «Барселоною» контракт, він повинен буде виплатити каталонцям штраф в 20 млн євро.

Це один з пунктів попередньої згоди між сторонами.

Що стосується суми трансферу, то «Барселона» готова заплатити за Грізманна 115 млн євро заради збереження хороших відносин з «Атлетико».

У разі, якщо «Атлетико» відмовиться від переговорів, у «синьо-гранатових» не залишиться іншого вибору, крім як викупити гравця за 100 мільйонів євро.

Саме така сума прописана в контракті футболіста.

Офіційно перехід буде оформлений 1 липня, у перший день літнього трансферного вікна.

Як відомо, Грізманн у складі «Атлетико» виграв Лігу Європи сезону 2017/18.

Джерело: sports.ru