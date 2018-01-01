«Барселона» в рекордний п'ятий раз поспіль вийшла у фінал Кубка Іспанії

Це восьмий фінал для «Барселони» за останні десять сезонів

У матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії «Барселона» перемогла «Валенсію» (2:0, перший матч - 1:0). Таким чином, каталонський клуб, вісім разів поспіль грав у півфіналах турніру, в рекордний п'ятий раз поспіль вийшов у фінал. «Барселоні» також належить рекорд за загальною кількістю фіналів (40). У