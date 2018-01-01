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    «Барселона» в рекордний п'ятий раз поспіль вийшла у фінал Кубка Іспанії

    Це восьмий фінал для «Барселони» за останні десять сезонів
    У матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії «Барселона» перемогла «Валенсію» (2:0, перший матч - 1:0). Таким чином, каталонський клуб, вісім разів поспіль грав у півфіналах турніру, в рекордний п'ятий раз поспіль вийшов у фінал. «Барселоні» також належить рекорд за загальною кількістю фіналів (40). У
    • Сьогодні, 09:53
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Це восьмий фінал для «Барселони» за останні десять сезонів

    У матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії «Барселона» перемогла «Валенсію» (2:0, перший матч - 1:0).

    Таким чином, каталонський клуб, вісім разів поспіль грав у півфіналах турніру, в рекордний п'ятий раз поспіль вийшов у фінал.

    «Барселоні» також належить рекорд за загальною кількістю фіналів (40).

    У «Реала» на один менше (39).

    Це восьмий фінал для «Барселони» за останні десять сезонів.

    До сезону-2008/09 у каталонців було 0 фіналів в 10 сезонах.

    «Барселона» у вирішальному матчі зіграє з «Севільєю», яку перемагала в фіналі 2016 року (2:0).

    За чотири рази поспіль Кубок Іспанії вигравали «Реал» (1905-1908) і «Атлетик» (1930-1933).

    Джерело: ua.tribuna.com

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