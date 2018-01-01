«Барселона» в рекордний п'ятий раз поспіль вийшла у фінал Кубка Іспанії
- Сьогодні, 09:53
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Фото: Getty Images
Це восьмий фінал для «Барселони» за останні десять сезонів
У матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії «Барселона» перемогла «Валенсію» (2:0, перший матч - 1:0).
Таким чином, каталонський клуб, вісім разів поспіль грав у півфіналах турніру, в рекордний п'ятий раз поспіль вийшов у фінал.
«Барселоні» також належить рекорд за загальною кількістю фіналів (40).
У «Реала» на один менше (39).
Це восьмий фінал для «Барселони» за останні десять сезонів.
До сезону-2008/09 у каталонців було 0 фіналів в 10 сезонах.
«Барселона» у вирішальному матчі зіграє з «Севільєю», яку перемагала в фіналі 2016 року (2:0).
За чотири рази поспіль Кубок Іспанії вигравали «Реал» (1905-1908) і «Атлетик» (1930-1933).
Джерело: ua.tribuna.com