«Барселона» впевнено переграла «Еспаньол» та пройшла в 1/2 Кубка Іспанії

Голи на свій рахунок записали Суарес та Мессі

В матчі-відповіді 1/4 фінала Кубка Іспанії «Барселона» завдяки голам Суареса та Мессі пройшла «Еспаньол» (2:0). На початку матчу Суарес після класного навісу Відаля зрівняв загальний рахунок в протистоянні, а трохи згодом Мессі за допомогою рикошета від захисника приніс своїй команді перемогу. Слід зазначити, що в цьому



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Фото: Твіттер Барселони

Голи на свій рахунок записали Суарес та Мессі

В матчі-відповіді 1/4 фінала Кубка Іспанії «Барселона» завдяки голам Суареса та Мессі пройшла «Еспаньол» (2:0).

На початку матчу Суарес після класного навісу Відаля зрівняв загальний рахунок в протистоянні, а трохи згодом Мессі за допомогою рикошета від захисника приніс своїй команді перемогу.

Слід зазначити, що в цьому матчі за Барселону дебютував новачок Коутіньо.

За сумою двох матчів «Барселона» перемогла 2:1 і пройшла в півфінал Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії з футболу

1/4 фіналу

«Барселона» - «Еспаньол» 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - Суарес (9), 2:0 - Мессі (25)

Перший матч: 0:1

Джерело: Футбол 24