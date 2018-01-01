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    «Барселона» впевнено переграла «Еспаньол» та пройшла в 1/2 Кубка Іспанії

    Голи на свій рахунок записали Суарес та Мессі
    В матчі-відповіді 1/4 фінала Кубка Іспанії «Барселона» завдяки голам Суареса та Мессі пройшла «Еспаньол» (2:0). На початку матчу Суарес після класного навісу Відаля зрівняв загальний рахунок в протистоянні, а трохи згодом Мессі за допомогою рикошета від захисника приніс своїй команді перемогу. Слід зазначити, що в цьому
    • Сьогодні, 08:57
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    Фото: Твіттер Барселони
    Фото: Твіттер Барселони

    Голи на свій рахунок записали Суарес та Мессі

    В матчі-відповіді 1/4 фінала Кубка Іспанії «Барселона» завдяки голам Суареса та Мессі пройшла «Еспаньол» (2:0).

    На початку матчу Суарес після класного навісу Відаля зрівняв загальний рахунок в протистоянні, а трохи згодом Мессі за допомогою рикошета від захисника приніс своїй команді перемогу.

    Слід зазначити, що в цьому матчі за Барселону дебютував новачок Коутіньо.

    За сумою двох матчів «Барселона» перемогла 2:1 і пройшла в півфінал Кубка Іспанії.

    Кубок Іспанії з футболу

    1/4 фіналу

    «Барселона» - «Еспаньол» 2:0 (2:0)

    Голи: 1:0 - Суарес (9), 2:0 - Мессі (25)

    Перший матч: 0:1

    Джерело: Футбол 24

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