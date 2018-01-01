«Барселона» впевнено переграла «Еспаньол» та пройшла в 1/2 Кубка Іспанії
- Сьогодні, 08:57
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Розсилка
Фото: Твіттер Барселони
Голи на свій рахунок записали Суарес та Мессі
В матчі-відповіді 1/4 фінала Кубка Іспанії «Барселона» завдяки голам Суареса та Мессі пройшла «Еспаньол» (2:0).
На початку матчу Суарес після класного навісу Відаля зрівняв загальний рахунок в протистоянні, а трохи згодом Мессі за допомогою рикошета від захисника приніс своїй команді перемогу.
Слід зазначити, що в цьому матчі за Барселону дебютував новачок Коутіньо.
За сумою двох матчів «Барселона» перемогла 2:1 і пройшла в півфінал Кубка Іспанії.
Кубок Іспанії з футболу
1/4 фіналу
«Барселона» - «Еспаньол» 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Суарес (9), 2:0 - Мессі (25)
Перший матч: 0:1
Джерело: Футбол 24