Збірна України поступилася в гостях Франції



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Наша жіноча національна команда продовжує підготовку до чемпіонату Європи

Жіноча національна збірна України програла на виїзді команді Франції в першому контрольному поєдинку в ході підготовки до чемпіонату Європи.

Національні збірні

Жінки. Контрольний матч

Франція – Україна – 107:75 (28:26, 30:11, 25:14, 24:24)

Україна: Ягупова 27, Малашенко 15, Радулович 12, Удоденко 12, Горобець 6, Ольховик 2, Яцковець 1, Білоцерківська, Кондусь, Науменко.

З початком зустрічі тон атакам збірної України задавала капітан команди Ягупова, яка й відкрила рахунок в матчі. Однак господарі не забарилися з відповіддю – Епупа влучила з-за дуги. Француженки одразу захопили ігрову ініціативу та пішли вперед. Уже по ходу стартової чверті різниця сягала 12-ти очок. Та до кінця чверті наші скоротили відставання до двох очок.

Втім тенденція посилилася в другій чверті. Господарі потужно пішли вперед. Натомість у наших гра розладналася. На велику перерву Франція була попереду вже на 21 очко.

У другій половині хід гри не змінився. Господарі впевнено довели зустріч до перемоги. Майже за всіма основними статистичними показниками суперниці випередили українок. Зокрема вони закинули 5 триочкових з 15-ти, тоді як наші дівчата реалізували таку ж кількість дальніх спроб з 29-ти.

Найрезультативнішою в матчі стала Ягупова – 27 очок. Та цього виявилося замало. У суперниць 10 та більше очок набрали 7 гравців, тоді як у нас – лише чотири.

Сьогодні, 10 червня, о 21:45 команди зіграють другий матч.

На груповому етапі чемпіонату Європи збірна України гратиме в Латвії проти господарів, Іспанії та Великої Британії.