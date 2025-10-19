Батько олімпійської чемпіонки Дальмайєр планує підкорити пік Лайла, де загинула його донька

31-річна Лаура Дальмайєр загинула внаслідок інциденту в гірській системі у Пакистані

Андреас Дальмайєр планує піднятися на пік Лайла, щоби попрощатися з дочкою

Батько Лаури Дальмаєр Андреас Дальмайєр хоче підкорити пік Лайла, де загинула його дочка. Про це інформує «Главком» з посиланням на Merkur.

28 липня дворазова олімпійська чемпіонка та семиразова чемпіонка світу з біатлону загинула в горах Пакистану, потрапивши під камнепад. Їй було 31 рік.

Тіло Дальмайєр залишилося у горах – евакуювати його звідти виявилося неможливим.

Крім того, сама Лаура вказала у заповіті, що у разі її загибелі та ризиків для рятувальників її тіло потрібно залишити у горах.

Андреас Дальмайєр повідомив, що планує піднятися на пік Лайла, щоби попрощатися з дочкою. Поруч із місцем її загибелі встановлено пам'ятну дошку.

Нагадаємо, 31-річна дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмайєр загинула внаслідок інциденту в гірській системі у Пакистані.

Смерть спортсменки 30 липня, підтвердив її менеджмент.

У понеділок, 28 липня, Дальмайєр потрапила під камнепад, коли робила сходження на пік Лайла в гірській системі Каракорум у Пакистані. Рятувальникам не вдалося одразу дістатися до Лаури.

Виходячи з даних, отриманих після обльоту території, вони зробили висновок, що дівчина, як мінімум, отримала серйозні травми. Вона знаходилася на висоті 5700 м.

30 липня через погані погодні умови було неможливо використовувати гелікоптер. Тому відбувалася наземна операція з пошуку Дальмайєр.

Варто зазначити, що 31-річна німкеня була дипломованим гірським та лижним гідом.

Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році. Вона виграла дві золоті медалі на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані, а також є семиразовою чемпіонкою світу та володаркою «Великого кришталевого глобуса».