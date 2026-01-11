Світоліна стала переможницею турніру WTA 250 в Окленді

Трофей у Окленді став для Світоліної 19-м у кар’єрі на турнірах WTA

У фінальному матчі українська тенісистка переграла представницю Китаю Ван Сіньюй

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA 250, який проходив в Окленді (Нова Зеландія). Про це повідомляє «Главком».

У фінальному матчі українська тенісистка у двох сетах переграла представницю Китаю Ван Сіньюй.

Першу партію Світоліна виграла з рахунком 6:3, зробивши вирішальний брейк у шостому геймі.

Другий сет вийшов значно напруженішим і дійшов до тайбрейку, де Еліна також виявилася сильнішою.

Цей трофей став для Світоліної 19-м у кар’єрі на турнірах WTA та першим із квітня 2025 року, коли вона здобула титул у Руані.

WTA. Окленд. Фінал

Еліна Світоліна (Україна, 1) – Ван Сіньюй (Китай, 7) – 6:3, 7:6(6).

Цей титул – 12-й для Світоліної на хардовому покритті, ще сім трофеїв вона здобула на ґрунті.

Нагадаємо, Марта Костюк повідомила, що планує грати за збірну України у 2026 році.

«Грати за збірну завжди є в моїх планах. Сподіваюся, що все складеться», – наголосила тенісистка.

Як повідомлялося, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.

Як повідомлялося, чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону.

Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок.