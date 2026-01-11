Васильєв, вже традиційно для російських пропагандистів, не навів фактів, які могли б підтвердити його слова

Одіозний дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв в інтерв'ю пропагандистам прокоментував матеріал «Главкома» про потенційне зловживання з боку Міжнародної федерації санного спорту (FIL) на користь російських спортсменів.

«Весь цей струс повітря з боку України неминучий, але насправді ні на що не впливає. Багато українських спортсменів і тренерів фактично перебувають під тиском з боку спортивних чиновників, і деяким з них, можливо, це й не подобається, але вибору у них немає. Нам не варто на це ображатися. Потрібно спокійно працювати та досягати високих результатів», – заявив Васильєв.

Він, вже традиційно для російських пропагандистів, не навів фактів, які могли б підтвердити його слова.

Васильєв відомий своїм скандальними заявами на підтримку війни проти України та путінського режиму.

Нагадаємо, «Главком» отримав інформацію на умовах анонімності від одного з представників санного спорту, який бореться за олімпійську ліцензію, про ймовірні зловживання з боку Міжнародної федерації санного спорту (FIL) на користь російських спортсменів.

Як повідомлялося, співрозмовник зазначив, що FIL фактично всупереч власним правилам та регламенту пішла на зустріч росіянам.

«AIN» (нейтральні спортсмени – «Главком») подали запит на виняток, і цей виняток їм було надано. Коли моя національна федерація зв’язалася з FIL, вони не змогли пояснити, чому такий виняток було надано. А високопоставлений чиновник FIL сказав мені, що МОК наказав FIL надати Росії всі необхідні винятки для забезпечення кваліфікації спортсменів AIN», – розповів спортсмен.

Він також наголосив, що боїться публічно висловлювати свою думку з цього питання, бо «матиме проблеми».

Як повідомлялося, орган з етики Міжнародної федерації санного спорту (FIL) після запиту «Главкому» розпочне розслідування щодо гаданого порушення FIL власного Кодексу етики.