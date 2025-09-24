Головна Спорт Новини
Призерка Олімпіади потрапила до суду через звинувачення у шахрайстві з банківською карткою

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Призерка Олімпіади потрапила до суду через звинувачення у шахрайстві з банківською карткою
28-річна Сімон є десятикратною чемпіонкою світу
фото: Zoom

Слухання у справі призначене на 24 жовтня в Альбервілі

Французька біатлоністка Жюлія Сімон постане перед судом за звинуваченнями у шахрайстві з банківською карткою своєї колеги Жюстін Брезаз-Буше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dauphiné Libéré.

Слухання у справі призначене на 24 жовтня в Альбервілі.

За даними слідства, під час фестивалю Blink у Норвегії в серпні 2022 року Сімон нібито використала картку Брезаз-Буше для онлайн-покупок на суму від 1000 до 2000 євро, придбавши спортивну камеру GoPro. Також спортсменці інкримінують ще один випадок неправомірного використання банківської картки.

У 2023 році біатлоністку затримували, але за кілька годин відпустили.

Сама Сімон наполягає, що замовлення було оформлене на її ім’я шахраями, а вона його не робила.

28-річна Сімон є десятикратною чемпіонкою світу та срібним призером Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні у складі змішаної естафети.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

