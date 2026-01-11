Головна Спорт Новини
Визначились усі півфінальні пари Кубка африканських націй з футболу

Артем Худолєєв
Визначились усі півфінальні пари Кубка африканських націй з футболу
У півфіналі збірна Єгипту зіграє проти Сенегалу
фото: AP

Матчі 1/2 фіналу відбудуться 14 січня

Визначились усі півфіналісти Кубка африканських націй з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Кубка африканських націй відбувається у Марокко.

Збірна Єгипту з рахунком 3:2 обіграла Кот-д'Івуар у чвертьфінальному матчі турніру та стала останнім учасником півфіналу. 

У півфіналі збірна Єгипту зіграє проти команди Сенегалу. В іншій зустрічі 1/2 фіналу зустрінуться збірні Марокко та Нігерії.

Матчі 1/2 фіналу відбудуться 14 січня.

Кубок Африки завершиться 18 січня. Матчі відбуваються у шести містах Марокко. 

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

