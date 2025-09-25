Чалик і Борковський виграли заключні спринти літнього чемпіонату України з біатлону

Борковський переміг у гонці з часом в 17:23.7 хвилини

На літньому чемпіонаті України з біатлону відбулися жіноча та чоловіча гонки у спринті. За їхніми підсумками перемоги здобули Дарина Чалик та Богдан Борковський відповідно, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Літній чемпіонат України з біатлону у Яворові є однією з частин підготовки до нового сезону 2025/26, впродовж якого відбудеться Олімпіада-2026. За результатами перших двох змагальних днів визначилися переможці змішаної естафети, а також жіночого та чоловічого суперспринта.

У заключний змагальний день відбулися останні старти літнього чемпіонату України: жіноча та чоловіча спринтерські гонки. Участь у них зокрема взяли біатлоністи з команди «А», яка готуватиметься до Ігор-2026 – Олена Городна, Олександра й Анастасія Меркушини, Лілія Стеблина та Дарина Чалик серед жінок, а також Богдан Борковський – серед чоловіків.

Літній чемпіонат України з біатлону. Спринт (фінал, жінки)

Дарина Чалик (0+1) 16:19.9 хвилини Ксенія Приходько (0+1) +14.0 Олена Городна (0+0) +20.8

Натомість у чоловічому спринті перемогу здобув Богдан Борковський, який завершив гонку з часом в 17:23.7 хвилини і зробив одну помилку на другому вогневому рубежі. Другим фінішував Денис Насико, відставши на 38.9 секунди від Борковського, натомість «бронзу» завоював Роман Боровик, який подолав спринт без хиб.

Літній чемпіонат України з біатлону. Спринт (фінал, чоловіки)

Богдан Борковський (0+1) 17:23.7 хвилини Денис Насико (1+1) +38.8 Роман Боровик (0+0) +44.9

Нагадаємо, Дмитро Підручний та Тарас Лесюк пропустили чемпіонат України з літнього біатлону.