Біатлоніст Мандзин розповів про підготовку до нового сезону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
фото: biatlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Мандзин: Дуже сподіваюся, що у новому сезоні результати будуть ще кращі, аніж торік

Збірна України з біатлону продовжує приготування до старту олімпійського сезону 2025/26, кульмінацією якого стане Олімпіада-2026 в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Головні старти змагального року пройдуть на стадіоні в італійському Антгольці, що регулярно приймає етапи Кубка світу.

В Антгольці проходила й частина літньої підготовки збірної України. Біатлоніст Віталій Мандзин відзначив, що програма зборів була спланована саме з огляду на прийдешні олімпійські змагання.

«Були там вже двічі цього року. Так, нелегко – висота досить серйозна, 1600 метрів. Але головна тренерка грамотно складає підготовку та принцип планування зборів. Саме так має виглядати наша підготовка, аби взимку ми показали результати. Це досить хороший плюс, бо так треба призвичаїтися і до стрільбища, і до траси, вивчати всі моменти цього місця. Це хороший плюс у контексті підготовки до Олімпійських ігор. Це буде гарна надбавка до наших результатів», – заявив біатлоніст.

В Антгольці Мандзин на найвищому рівні провів лише один етап Кубка світу: в сезоні 2024/25 посів з чоловічою командою восьме місце в естафеті, а в спринті фінішував поза заліковою зоною (61-ше місце). Натомість на Олімпіаді біатлоніст змагатиметься вперше в кар'єрі, доклавшись до здобуття 10 ліцензій за підсумками минулого сезону.

Наразі один з основних біатлоністів «синьо-жовтих» змагається у Сянках на літньому чемпіонаті України. Саме Мандзин став переможцем чоловічого суперспринту у вівторок, 23 вересня, єдиним виїхавши дистанцію з 19 хвилин, а також здобув «срібло» з командою Тернопільської области у змішаній естафеті.

В олімпійському сезоні Віталій також спробує продовжити свій прогрес як один із провідних біатлоністів збірної: за два сезони Кубка світу він здійнявся з 76-го на 31-ше місце загального заліку, а від початку року дебютував на рівні ЧС з двома фінішами у межах топ-20.

«Відчуваю, напевно, психологічний тиск, який на мене покладають. Але я люблю важкі виклики і готовий з ними боротися. Інколи падати, але потім збиратися докупи і підводитися. Дуже сподіваюся, що у новому сезоні результати будуть ще кращі, аніж торік. Багато над цим працюю і сподіваюся, що так і буде», – сказав Мандзин.

Основна частина сезону стартуватиме наприкінці листопада етапом Кубка світу в шведському Естерсунді – збірна України матиме ще три місяці на підготовку до зимового сезону. Олімпіада ж відбудеться після шести етапів провідної серії, в лютому 2026 року.

«Треба трішки відпочити, їдемо додому на тиждень-півтора зібратися з емоціями та силами. Потім з новими силами будемо приступати до зимової частини підготовки. Треба всі чинники підтягувати, бо є куди рости і багато куди рости. Біатлон – це комплекс: і лижний хід, і стрільба. Працюємо всебічно над усіма показниками й цими маленькими аспектами, які складають результат», – підсумував Мандзин.

Нагадаємо, Дмитро Підручний та Тарас Лесюк пропустили чемпіонат України з літнього біатлону.

Теги: біатлон спорт

