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    Російський боєць UFC, батько якого в комі, відмовився пройти тест на Covid-19

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    Хабіб Нурмаґомедов за себе не хвилюється - Російський боєць UFC, батько якого в комі, відмовився пройти тест на Covid-19
    Хабіб Нурмаґомедов за себе не хвилюється
    Фото - Instagram Хабіба Нурмаґомедова

    Хабіб Нурмаґомедов хоче приділити увагу татові

    Чинний чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмаґомедов відмовився проходити обстеження на коронавірус після зараження батька.

    Нагадаємо, наразі 57-річний Абдулманап Нурмаґомедов знаходиться в одній з лікарень Москви у важкому стані. Повідомляється, що Хабібові запропонували пройти повне обстеження і здати аналізи на коронавірус, але він відмовився, попросивши приділити всю увагу батькові.

    Про стан Нурмагомедова-старшого відомо, що серйозних змін немає. Він знаходиться в реанімації, у нього наростає серцево-судинна недостатність. Лікарі оцінюють його стан як важкий – тренер знаходиться в комі. Крім іншого, за ним ведеться постійний відеомоніторинг.

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    аналізи Хабіб Нурмаґомедов UFC коронавірус Абдулманап Нурмаґомедов
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