Російський боєць UFC, батько якого в комі, відмовився пройти тест на Covid-19



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Хабіб Нурмаґомедов за себе не хвилюється Фото - Instagram Хабіба Нурмаґомедова

Хабіб Нурмаґомедов хоче приділити увагу татові

Чинний чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмаґомедов відмовився проходити обстеження на коронавірус після зараження батька.

Нагадаємо, наразі 57-річний Абдулманап Нурмаґомедов знаходиться в одній з лікарень Москви у важкому стані. Повідомляється, що Хабібові запропонували пройти повне обстеження і здати аналізи на коронавірус, але він відмовився, попросивши приділити всю увагу батькові.

Про стан Нурмагомедова-старшого відомо, що серйозних змін немає. Він знаходиться в реанімації, у нього наростає серцево-судинна недостатність. Лікарі оцінюють його стан як важкий – тренер знаходиться в комі. Крім іншого, за ним ведеться постійний відеомоніторинг.

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